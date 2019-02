Ambitieuze klimaatplannen stuiten op hevige kritiek: “maar we gaan dit niet door mensen hun strot duwen”

Zwevegem - Er komt hevige kritiek op de tweewekelijkse autoluwe zondagen die het Zwevegemse gemeentebestuur wil invoeren. Voor de gemeenteraad maandagavond daagde ongezien veel volk op.

Het bestuur heeft vorige week twintig voorstellen gelanceerd om actie te nemen voor het klimaat. Vooral de tweewekelijkse autoluwe zondagen leiden tot commotie. De vrees voor afgezette straten is onterecht, benadrukt burgemeester Marc Doutreluingne (LB). “We gaan de inwoners niet verbieden om op die dagen nog de auto te gebruiken. Maar we willen mensen wel motiveren eens te kiezen voor alternatief vervoer, bijvoorbeeld door shuttlebussen in te leggen.”

Constructief in dialoog

Het voorstel ligt toch gevoelig bij de ondernemers. “We willen constructief in dialoog gaan, maar de maatregelen mogen niet ten koste van ondernemers zijn”, zegt voorzitter van Unizo, Stefaan Vanneste. “De zondagnamiddag zou voor de handelaars al veel beter zijn dan de hele dag.”

Ongerustheid is ook wat veel volk maandagavond naar de gemeenteraad bracht. De burgemeester probeerde de gemoederen te bedaren door te benadrukken dat het enkel voorstellen zijn en nog niets definitiefs. Fractieleider Yves De Bosscher van oppositiepartij Groen feliciteerde de burgemeester dat hij zijn nek uitstak. “We staan met groen achter een gedurfd klimaatbeleid. Maar vrezen dat er weinig van in huis zal komen. Terwijl de burgemeester in de vuurlinie stond, bleven de coalitiepartners opvallend stil.”

Ook oppositiepartij N-VA is niet tegen klimaatmaatregelen. “We vinden ook dat de CO2-uitstoot drastisch moet verminderen, maar beperk jullie wel tot realistische maatregelen”, aldus Wim Monteyne.

Participatiemomenten

Om een klimaatplan te kunnen opmaken tegen oktober, volgen er de komende maanden participatiemomenten. “We willen nu bij de burgers aftoetsen hoe ze over onze voorstellen denken. Als lokaal bestuur willen we onze verantwoordelijkheid nemen. Iedereen heeft er de mond van vol dat de politiek iets moet doen, maar als we zelf voorstellen doen die een beetje aan de mensen hun comfort raken, dan schreeuwen ze moord en brand. Als de inwoners geen actie willen, dan gaan we dat heel hard betreuren, maar we gaan het niet door de mensen hun strot duwen”, besluit de burgemeester.

Een maatregel die wel zo goed als zeker is, is het verbod op rally vanaf 2020. Autostal Groeninghe vindt het jammer dat de Zes Uren van Kortrijk niet meer welkom zijn in Zwevegem.