Joke Schauvliege definitief aangesteld als lijsttrekker voor Vlaams Parlement

Brussel -

Het partijbestuur van de Oost-Vlaamse afdeling van CD&V heeft Joke Schauvliege maandagavond definitief aangeduid als lijsttrekker voor Vlaamse verkiezingen. Dat meldt een goed ingelichte bron. Dat was ook al langer het plan, maar na haar plotse ontslag als minister van Omgeving, Natuur en Landbouw was het onduidelijk of daar nog wel voldoende draagvlak voor was.