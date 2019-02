Gemeenteraad over gewelddadig gevecht bij Lokerse school geschorst, politie moet ook daar tussenkomen na incident

Lokeren - De gebeurtenissen van afgelopen vrijdag aan het KTA in Lokeren kwamen ook tijdens de gemeenteraad van maandagavond aan bod. Nadat burgemeester Anthuenis (Open VLD) vragen van de oppositie had beantwoord kwam het tot incidenten met militanten van Voorpost.

Nog voor de gemeenteraad begon werden de raadsleden aan de ingang van het stadhuis reeds opgewacht door een tiental leden van actiegroep Voorpost die met leuzen als ‘Multicul Flauwekul’ en ‘Stop immigratie nu’ hun mening gaven over de aanleiding van de rellen in Lokeren.

Burgemeester Filip Anthuenis (Open VLD) gaf tijdens de gemeenteraad, waar ook politiekorpschef Trienpont aanwezig was, nogmaals een relaas van de feiten. Hij veroordeelde de feiten sprak zijn onvoorwaardelijke steun uit aan de politie. Raadslid Lena Van Boven (Vlaams Belang) vroeg wat de aanleiding van de rellen was en wees er op dat de rellen niet uiut de lucht kwamen vallen. “Dit is een uitbarsting van wat al weken aan het broeien was”, aldus Van Boven. Ook raadslid Van Bockstal (N-VA) vroeg aan de burgemeester om alles in het werk te stellen om het negatieve imago dat Lokeren na deze incidenten heeft gekregen snel weer op te poetsen.”

Foto: bfs

Maar na het antwoord van burgemeester Anthuenis kwam het in het publiek, waar de leden van Voorpost intussen hadden plaatsgenomen, tot heel wat geroep en getier.

Ondanks het verzoek van de burgemeester wilden de actievoerders van geen wijken weten. Daarop kwam het tot duw en trekwerk in het publiek waar. Daarop werd de gemeenteraad geschorst. De politie kwam ter plaatse en voerde de actievoerders af. Ze werden voor de rest van de duurtijd van de gemeenteraad administratief aangehouden en opgesloten in een politiecel. Toen de rust in de raadszaal was weergekeerd kon de rest van de agenda van de raad worden afgewerkt.