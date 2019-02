“Kompany en Messi: zelfde strijd”, chef voetbal Ludo Vandewalle legt de link tussen een blikje cola en verslapen

Wat is een leider? Neem ­Lionel Messi. Pep Guardiola was nog trainer van FC Barcelona en had een reglement uitgevaardigd. Er mocht geen cola meer gedronken worden. Guardiola legde omstandig uit waarom. Net dan had Messi zin in een ­colaatje. De selectie van Barça had net gedaan met eten. De legende wil dat de Argentijn opstond en met een blikje in de hand terugkwam. Uiteraard ontstond er een spanning in de eetzaal, waar je plots een muis kon horen trippelen. Guardiola was ook gestopt met praten. Dan plots ‘plop’, het geluid van een blikje dat werd opengetrokken. Messi nam een slok. Einde verbod op cola. Guardiola accepteerde. Slim. Een autoritaire trainer werkt niet met leiders.