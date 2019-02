Bondscoach Roberto Martinez wil speciale camera’s op alle velden: voetbalbond zet licht op groen voor revolutionair project

De Belgische voetbalbond heeft het licht op groen gezet voor een revolutionair videoproject van bondscoach Roberto Martinez. Die wil volgend seizoen bij alle wedstrijden in België videocamera’s zetten en massaal videoanalisten opleiden – ook in de amateurreeksen. Het project wordt gefinancierd met de winst van het WK.

Roberto Martinez is niet alleen bondscoach van ons land, hij is sinds het vertrek van Chris Van Puyvelde naar China ook technisch directeur van de KBVB. Dat dit geen holle titel is bewijst de Spanjaard met een innoverend plan dat hij vorige week voorstelde aan de raad van bestuur.

Het was de bondscoach opgevallen dat onze (prof)trainers niet kunnen terugvallen op een databank van beelden om hun tactische voorbereidingen te doen. Op de beelden van tv wordt vaak ingezoomd op spelers of worden herhalingen getoond, waardoor de loopbewegingen van spelers die niet aan de bal zijn aan het oog onttrokken worden.

Daarom wil Martinez volgend seizoen in alle Belgische stadions en langs de jeugdvelden speciale camera’s installeren die negentig minuten lang het hele speelveld filmen. Die beelden kunnen door alle coaches geraadpleegd worden op een online platform. In sommige grote Europese competities bestaat zo’n platform al. Nu hebben sommige clubs al een dergelijk systeem voor eigen gebruik en nemen ze voor uitmatchen een camera mee.

Discussie over verdeling winst WK

Het plan voorziet ook in de opleiding van video-analisten voor clubs van eerst tot derde amateur. De financiering daarvan (300.000 euro) wordt gevonden in de winst van het WK. Die bedraagt 7,7 miljoen euro.

Vorige week werd binnen de raad van bestuur nog gediscussieerd over de verdeling van het geld. 2,3 miljoen euro werd afgehouden voor het zogeheten elfpuntenplan van CEO Peter Bossaert. Van de resterende 5,4 miljoen gaat twee derde naar de profclubs en een derde naar de amateurs. De verdeelsleutel is sterk in het voordeel van de profs. Ze diende als zoenoffer na de krappe verkiezing van de toenmalige “amateur” François De Keersmaecker tegen “prof” Joseph Allijns.