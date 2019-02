Politie herenigt vermiste poes Patchouli na twee weken opnieuw met baasje: “Hij mocht zelfs vrij rondlopen in het commissariaat”

Eeklo / Lovendegem -

In het commissariaat van de politiezone Meetjesland Centrum werd afgelopen weekend een poes binnengebracht. “Een echte raskat”, doet commissaris Marino Longeville het verhaal. “Het diertje, Patchouli genaamd, wilde niet in een bench. Daarom mocht het vrij rondlopen in het commissariaat. Hij vond een warm plekje in een kast in de meldkamer. Ondertussen gingen wij via sociale media op zoek naar de eigenaar. Patchouli was gechipt, maar de eigenaar stond niet geregistreerd. Een alerte dierenarts meldde dat de poes mogelijks nog in een oud systeem terug te vinden was. De dierenarts had gelijk waardoor we poes en baasje maandagmiddag konden herenigen. Patchouli woont in Lovendegem en was al twee weken vermist. Hij kan nu rustig thuis bekomen van zijn avonturen.”