Ook dat nog: onbekenden aan de haal met middenstip van KV Mechelen

Alsof de sportieve plundertocht zaterdagavond – de 0-5-pandoering thuis door Union – nog niet zwaar genoeg was, is KV Mechelen in de nacht van vrijdag op zaterdag ook nog eens het slachtoffer geworden van een ‘middenstiproof’.

Bij een eerste inspectie van het veld bleek zaterdagochtend dat onbekenden waren binnengedrongen in het AFAS Stadion om er de middenstip weg te snijden. Over de mogelijke daders is niets bekend. De ongewenste bezoekers lieten geen verdere aanwijzigingen achter en de diefstal werd ook nog niet ‘geclaimd’ door supporters van rivaliserende clubs.

Niet de eerste keer

In 2011 gingen supporters van Lierse al eens aan de haal met de Mechelse middenstip. In het stadion hangen er wel camera’s, die het nachtelijke bezoek mogelijk hebben geregistreerd. De club gaat die beelden nu onderzoeken. Voorlopig werd er geen klacht ingediend bij de politie. Het ontbrekende stuk van de grasmat werd opgevuld met een stuk van het B-veld.