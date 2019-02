Geen eieren en melk, wel notenkaas en vegan muffins bij ontbijt in eerste veganistische B&B van België: “Zelfs onze zeep is veganistisch”

Brugge -

Bed and breakfast AM/PM Bruges werd sinds dit jaar volledig veganistisch. Dat wil zeggen: geen dierlijke producten bij het ontbijt, maar ook niet in de badkamer. “Zelfs onze zeep is veganistisch”, zegt uitbater Kevin Van Volcem. Discrimineren doet hij niet, want hij heeft zelf liéver dat er een echte vleeseter blijft overnachten. “Want als we één op vijftig mensen kunnen overtuigen om hun levensstijl aan te passen, is dat heel mooi meegenomen.”