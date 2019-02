Bodybuilder schreeuwt onschuld uit na verkoop van fatale doping aan zijn overleden vriend: “Hij koos er zelf voor zo om te gaan met zijn lichaam”

Steve Meulebrouck stierf thuis na een dag fitnessen. Volgens zijn familie is zijn dood het gevolg van het gebruik van doping. Foto: if

Brugge / Ieper - De Ieperse rechtbank buigt zich over het mogelijk oorzakelijk verband tussen het overlijden van Bruggeling Steve Meulebrouck (45) en het gebruik van dopingproducten, verkocht door zijn fitnessmaat G. Z. (38). Die ontkent zijn betrokkenheid.

29 augustus 2016. Steve wordt dood aangetroffen in zijn bad na een dag fitnessen. Volgens zijn moeder was hij de laatste 20 maanden 40 kilogram verdikt. Nu kwam de zaak voor de rechtbank, omdat zijn dood een gevolg kon zijn van zijn gebruik van dopingproducten, die zijn fitnessmaat G. Z. hem verschafte. Daarom stelden enkele familieleden van het slachtoffer zich burgerlijke partij. “Wij menen dat er een oorzakelijk verband is tussen het overlijden van Steve en de feiten, die Z. pleegde”, zei een van de advocaten. “Het lange gebruik van dergelijke producten verandert de fysische toestand van een persoon. Het hartfalen werd volgens het toxicologisch onderzoek en deskundigenverslag gefaciliteerd door de dopingstoffen.”

Onder meer de dochter en moeder van Steve vroegen een schadevergoeding.

Volgens de procureur werd Z. enkel vervolgd voor het aanschaffen, invoeren en verkopen van de doping aan personen uit zijn vriendenkring. “De laatste levering aan Steve gebeurde op 9 mei 2016, meer dan drie maanden voor het overlijden van de man. Uit onderzoek blijkt dat in het lichaam van Steve ook andere producten aanwezig waren met een invloed op het cardiovasculair systeem en waarvan niet aangetoond is dat deze afkomstig zijn van Z. Ik vorder een celstraf van 1 jaar en een gedeeltelijk effectieve boete van 3.000 euro.”

Eigen keuze

Bij monde van zijn advocaat benadrukte Z. dat hij ook aangeslagen is door het overlijden van zijn vriend. “Ik heb verdriet en voel me ten onrechte geviseerd. Steve leefde voor zijn sport en ging daar misschien te ver in. Hij kende de risico’s en gebruikte de doping niet op een verantwoorde manier. Hij koos er zelf voor om zo om te gaan met zijn lichaam. Het is een brug te ver om te stellen dat zijn dood allemaal mijn schuld is. Ik was niet de noodzakelijke schakel in het overlijden van Steve. Ik zweerde mijn eigen gebruik van doping ondertussen af en vraag een werkstraf. De burgerlijke partijstellingen zijn niet ontvankelijk.”

Vonnis op 25 maart.