Superverslavend, maar straks toch toegelaten: live betting opgenomen in nieuwe wet

Online sportweddenschappen die lopen terwijl een wedstrijd bezig is: er zijn veel risico’s aan verbonden. Want dat “live betting” zou niet alleen aanzetten tot matchfixing, het is ook extreem verslavend. En toch keurt de Kamercommissie Justitie morgen een wet goed om het wettelijk te verankeren. “Om beter te controleren”, zegt minister Koen Geens (CD&V). Een gemiste kans om het helemaal te verbieden, vinden oppositie en hulpverleners.

“Live betting” is een heel belangrijk onderdeel van de Belgische goksector. Het fenomeen is pas enkele jaren oud, maar is intussen al goed voor meer dan de helft van de inkomsten die gokbedrijven online maken. Maar tegelijk met de steile opgang is ook de kritiek gegroeid. Zo zoulive bettingeen goudmijn zijn voor criminelen die matchen manipuleren. Ze doen dat bijvoorbeeld door gokkers te laten inzetten op sportwedstrijden die nergens publiekelijk worden uitgezonden en die zijzelf via omkoping naar hun hand zetten, matchfixing dus.

In zijn hervorming van de wetgeving rond kansspelen wil minister van Justitie Koen Geens (CD&V) matchfixing aanpakken. De meerderheidspartijen hebben daarom in de commissie Justitie een voorstel ingediend waarin ze de Kansspelcommissie de macht geven om weddenschappen op “fraudegevoelige” wedstrijden te verbieden.

Alleen zit er één grote angel in het verhaal: om live bettingte kunnen controleren, moet het wel eerst wettelijk worden erkend. Want het mag dan wel massaal plaatsvinden, eigenlijk is die vorm van kansspelen nu niet expliciet toegelaten. Daarom staat in hetzelfde voorstel dat de wetswijziging “het mogelijk maakt om weddenschappen aan te gaan tijdens evenementen, het zogenaamde live betting”.

Miljoenensector

Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke noemt die hervorming “net een versoepeling in plaats van een verstrenging”. Hij vermoedt dat de regering gezwicht is voor de goklobby, een machtige sector waarin miljoenen euro’s rondgaan en die verweven is met de voetbalwereld. Om een idee te geven: vorig jaar haalde de sector in Vlaanderen via online spelen een omzet van 220 miljoen euro.

Van Hecke pleit voor een totaalverbod op live betting. Hij krijgt daarvoor de steun van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). “Live betting is een van de meest verslavende kansspelen”, zegt directeur Marijs Geirnaert. “Het gaat om een aaneenschakeling van kleine inzetten. Doordat je heel snel effect ziet, zet het sterk aan om te blijven gokken. Dat is een heel andere emotie dan pakweg anderhalve dag wachten op de lottotrekking.”

Zelfs de Kansspelcommissie waarschuwt voor de risico’s van live betting. Nochtans heeft ze een positief advies gegeven rond het voorstel in kwestie. “Omdat het over de aanpak van matchfixing gaat”, zegt directeur Peter Naessens. “Daar staan we helemaal achter. Het zou anders zijn als we advies moeten geven over een eventueel verbod op live betting. Dat zouden we verder bestuderen, want er valt inderdaad een en ander te zeggen over de risico’s op verslaving.”

De commissie Justitie komt morgen bijeen om het voorstel, dat als amendement is ingediend, te bespreken.

Wat is ‘live betting’?

Bij live betting kun je tijdens een sportwedstrijd wedden op de uitslag. De kansen veranderen wel tijdens de wedstrijd, maar je krijgt natuurlijk ook meer informatie over de spelers of teams die tegenover elkaar staan.

Een bijzondere vorm isspot betting. Dan kun je tijdens de wedstrijd gokken op bepaalde fases, bijvoorbeeld wanneer de eerste inworp of de eerste vervanging zal plaatsvinden.