CLUBNIEUWS. Het zomert weer op Anderlecht, Lokeren praat met De Boeck over volgend seizoen

Anderlecht organiseerde opnieuw een oefenmatch om speelminuten te geven aan zijn vele bankzitters, maar die gingen onderuit. Toch niets dan lachende gezichten langs de zijlijn. Nu de degradatie stilaan onafwendbaar is, wil Lokeren werk maken van volgend seizoen en het had al een verkennend gesprek met trainer Glen De Boeck. Goed nieuws was er dan weer voor Standard in het clubnieuws van de dag.

Het zomert weer op Anderlecht

Anderlecht organiseerde opnieuw een oefenmatch om speelminuten te geven aan zijn vele bankzitters. Dit keer was Charleroi te gast en de Zebra’s wonnen met 1-2. Dat nam de glimlach bij paars-wit echter niet weg. Na de 2-2 tegen Club Brugge en bij deze warme temperaturen kwamen Marc Coucke en Michael Verschueren luchtig gekleed en goedgezind kijken. Ook coaches Fred Rutten en Par Zetterberg zien het weer zitten. Voor Anderlecht scoorde de jonge Mayanga, de Charleroi-goals werden gemaakt door Delfi en Henen. Bij de Brusselaars draafden jongens als Saief, Saelemaekers, Kayembe en Sanneh op. Van Vranjes was geen spoor. Die postte dit weekend op Instagram een dansvideo met zijn dochtertje.(jug)

Lokeren praat met De Boeck over volgend seizoen

Nu de degradatie stilaan onafwendbaar is, wil Lokeren werk maken van volgend seizoen. Het had een verkennend gesprek met trainer Glen De Boeck (47). Die tekende eind januari een contract tot eind dit seizoen met als doel de degradatie te vermijden. Hoewel hij daar niet in slaagde, moet de komende weken duidelijk worden of De Boeck volgend seizoen toch trainer blijft op Lokeren.

De beloften hebben het gisteravond alweer niet goed gedaan. Ze verloren hun wedstrijd op bezoek bij de Oost-Vlaamse buren uit Gent uiteindelijk met 2-0. De Georgische spits Giorgi Kvilitaia trof twee keer raak. De Lokerse jongelingen wachten zo nog altijd op hun eerste overwinning in Play-off 1. Volgende week ontvangen ze RC Genk op Daknam. Bij Lokeren startten de volgende spelers: Van Der Eedt, Marzo, Neiman, Ramazani, Asante, Symons, Donkor, Mbayo, De Mey, Monsecour en Benchaib. (whb, kvu, ssg)

CLUB BRUGGE. Vandaag enige open training

Gisteren hielden de spelers een uitlooptraining na de topper op Anderlecht van zondag. De basisploeg ging uitlopen, terwijl de invallers een veldtraining afwerkten naast Jan Breydel. Vandaag staat de enige open training van de week gepland. In de namiddag traint de ploeg van Leko om 15 uur en dan zijn alle supporters toegelaten. Vanaf woensdag tot en met vrijdag wordt er achter gesloten deuren getraind en dat telkens in de voormiddag om 10.30 uur. Zaterdagavond staat dan de wedstrijd tegen Sint-Truiden (20.30 uur) gepland. (jve)

RC GENK. Boete voor Clement

Clement is door de raad van bestuur van de Pro League veroordeeld tot een boete van 5.000 euro nadat hij de neutrale zone zonder toestemming verliet in de wedstrijd tegen STVV. De trainer ging na een gele kaart van Alejandro Pozuelo verhaal halen bij ref Lawrence Visser, maar werd nadien naar de tribunes verwezen. Het interne reglement legt nu een vergoeding op voor een staflid dat naar de tribunes verwezen wordt. Het bedrag gaat integraal naar een maatschappelijke project van de Pro League. Clement aanvaardde zijn straf. (svc)

STANDARD. Djenepo en Sa weer fit

Goed nieuws voor Standard, want Orlando Sa en Moussa Djenepo hebben de training kunnen hervatten. Sa (kuit) trainde zaterdag al voor een eerste keer mee. Djenepo hernam vandaag en ondervond geen reactie, hij blijft bij de groep. Op Oulare (scheenbeen) en Pocognoli (heup) blijft het nog wachten. (bfa)

STVV. Sekine scoort twee keer bij beloften

De wedstrijd van de beloften in eigen huis tegen Eupen draaide uit op een spektakelstuk. Het duel eindigde op 4-4. Bij de Kanaries nam Takahiro Sekine twee goals voor zijn rekening. (gus)

KV OOSTENDE. D’Haese blijft binnen

D’Haese kampt met last aan de adductoren en trainde binnen. Of hij twijfelachtig is voor tegen Waasland-Beveren is nog niet duidelijk. Ndenbe en Marquet blijven out. Tomasevic speelde op Cercle met een kapiteinsband in regenboogkleuren. De band werd gesigneerd en te koop aangeboden via eBay. De opbrengst wordt geschonken aan het vormingsprogramma van het museum Kazerne Dossin en het refugeproject van Fondation Ihsane Jarfi. Beide organisaties zetten zich in voor diversiteit, in al zijn facetten, binnen onze maatschappij. (jve)

ZULTE WAREGEM. Seck normaliter fit voor komst Gent

Ibrahima Seck zal behoudens ongelukken komende zondag weer inzetbaar zijn voor de wedstrijd tegen AA Gent. De verdedigende middenvelder miste de vorige partij op bezoek bij Eupen nadat hij een pijntje ondervond aan de knie. Er werd beslist om geen risico te nemen. Ook Marvin Baudry heeft zijn schorsingsdag na vijf gele kaarten uitgezeten. Dat zijn al twee jongens die terugkeren in de centrale as van Zulte Waregem. Voor Dury was het dus improviseren afgelopen weekend. (jcs)

CERCLE BRUGGE. Hazard Man van de Match

Kylian Hazard werd na de derby tegen Oostende verkozen tot Man van de Match. Gisteren had de groep een vrije dag. Vandaag wordt twee keer getraind. Taravel mist allicht de match tegen Kortrijk wegens een blessure aan de hamstrings. De beloften speelden gisteren op Anderlecht. Men moet op zoek naar een vervanger voor Branco Hemeryck, de man met de langste staat van dienst op het secretariaat. Hij zoekt andere oorden op. (kv)

AA GENT. Kvilitaia loodst beloften voorbij Lokeren

De Gentse beloften namen het gisteren op tegen Lokeren. Bij de Buffalo’s kregen Thoelen, Smith, Kvilitaia en Plastun de kans om speelminuten te sprokkelen. Kvilitaia opende al snel de score na een fraaie combinatie met Van De Wiel, maar voorts stelden beide teams voor rust teleur. Ook na de pauze bleef het spelpeil aan de magere kant. Gaandeweg stak Lokeren zijn neus aan het venster, maar de bezoekers faalden in de afwerking. Het was Kvilitaia die met een lob de match besliste. (ssg)

WAASLAND-BEVEREN. Beloften onderuit tegen Oostende

De beloften van Waasland-Beveren verloren gisterenavond hun thuiswedstrijd tegen KV Oostende. Op de Freethiel werd het 1-2. Apostolos Vellios (foto) scoorde voor Waasland-Beveren. De manschappen van trainer Jonas Ivens kregen versterking van acht spelers uit de A-kern: Anthony Swolfs, Davino Liessens, Denzel Jubitana, Eric Asomani, Alexis Gamboa, Tuur Dierckx, Stefan Milosevic, Apostolos Vellios en Paul Keita. (whb)