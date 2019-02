COMMENTAAR. “Andere steden staat dezelfde statistiek als Antwerpen te wachten”

Was het verbazend? Dat ­Antwerpen meer inwoners van allochtone achtergrond kent dan autochtone? Het leek vooral een natuurlijk proces. De andere centrumsteden staat dezelfde statistiek te wachten. De wereld is niet meer beperkt tot waar je geboren wordt of waar vader of moeder vandaan komt. Zoals het met cijfers gaat, kan iedereen er wat anders in lezen. Wat moeilijk te betwisten is, is dat de grootste groepen allochtonen om diverse redenen economisch te verklaren zijn. De aanwezigheid van mensen met Marokkaans en Turks bloed heeft met de instroom van goedkope werkkrachten te maken in de jaren zestig. Vandaar dat Genk al lang ’t Stad was voorgegaan in het “kantelmoment”. Het aantal Polen is er ook door te verklaren. Het cliché van de Poolse poetsvrouw en de Poolse bouwvakker indachtig. Zelfs de vele Spanjaarden. Naast de historische band met Vlaanderen is er ook de recente financiële crisis geweest. Spaanse jongeren met een mooi diploma zochten over de grenzen werk. Geen ditjes en datjes wensten ze, zoals een bedrijfswagen, maar een vast inkomen. Ze waren in de havenstad heel welkom. Economische migratie die we vanuit de overheid, bedrijven of particulieren zelf op gang hebben gebracht.