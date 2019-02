We breken alweer een warmterecord en dat is geen goed nieuws

Gisteren sneuvelde in Ukkel het zoveelste warmterecord. Sinds 2014 noteerde het KMI al 54 ­dagen waarop de hoogste temperatuur ooit werd gemeten. In ­diezelfde periode sneuvelde geen ­enkel kouderecord. Maar té vrolijk moeten we toch niet worden van al die terrasjesdagen. “Dit is heel duidelijk het effect van de ­klimaatverandering”, klinkt het bij meteorologen.