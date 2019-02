Specialisten eisen grondige hervormingen om gezondheidszorg betaalbaar te houden: “We staan voor nooit geziene uitdagingen”

“Onze gezondheidszorg is in acuut gevaar en moet dringend ingrijpend worden veranderd.” Dat zeggen twaalf topfiguren uit de Belgische zorgsector. Een van hun voorstellen: patiënten zelf laten opdraaien voor de kosten van overbodige dokters- en ziekenhuisbezoeken.

“Onze gezondheidszorg staat voor nooit geziene uitdagingen”, aldus de opstellers in hun memorandum aan de volgende federale regering. Ondertekenaars zijn onder meer de Gentse gezondheidseconoom Lieven Annemans, de voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica Roel Van Giel en Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit. Zij trekken aan de alarmbel omdat er onder meer een “ongeziene piek van het aantal chronisch zieken” is, waardoor onze gezondheidszorg de ­komende jaren onder zware druk zal komen te staan. “We staan voor nooit geziene uitdagingen. Denk maar aan nieuwe technologieën die vaak nog peperduur zijn. We zien ook dat bepaalde groepen te veel gebruikmaken van de zorg, terwijl anderen uit de boot vallen, met een grote gezondheidsongelijkheid tot gevolg”, zegt Lieven Annemans.

Om onze gezondheidszorg “betaalbaar, menswaardig en toegankelijk” te houden, gaan de twaalf initiatiefnemers de controverse niet uit de weg. Zo zijn ze er voorstander van om patiënten zelf financieel te laten ­opdraaien voor overbodige dokters- of ziekenhuisbezoeken. “Onnodige bezoeken aan de spoedafdeling, bijvoorbeeld, of in gewone ziekenhuis­afdelingen. Er zijn bijvoorbeeld ­pa­tiënten die in de ene pijnkliniek een diagnose krijgen, vervolgens in een andere pijnkliniek dezelfde onderzoeken vragen en weer dezelfde diagnose krijgen, om dan nog een derde pijnkliniek te bezoeken die óók tot dezelfde conclusies komt”, aldus ­Stefaan Callens, professor gezondheidsrecht aan de KU Leuven. “Het kan niet dat de maatschappij dan moet opdraaien voor de forse kostprijs van dat overgebruik. Onze keuzevrijheid is niet oneindig.”

Doktersbriefjes

Roel Van Giel ziet daarbij ook een verantwoordelijkheid weggelegd voor de artsen. “Die worden vandaag nog altijd prestatiegericht betaald, een systeem dat totaal achterhaald is. Ons voorstel is artsen volgens een gemengde financiering te betalen, waarbij ze veeleer worden vergoed op basis van het aantal pa­tiënten dat ze begeleiden en de kwaliteit van die begeleiding. Want doordat je artsen betaalt op basis van het aantal ­handelingen is het niet onlogisch dat sommigen soms overdrijven.”

Ook Luc Van Gorp pleit voor een ­bewustwording bij het grote publiek rond het zogenaamde “over- en ondergebruik” van onze gezondheidszorg. “Dat gaat niet alleen over ­misbruiken of pure verspilling van middelen, maar bijvoorbeeld ook over de efficiëntie van ons gezondheidssysteem”, aldus Van Gorp. “Denk aan de doktersbriefjes: een systeem dat handenvol geld kost. Kan dat niet efficiënter én goedkoper worden georganiseerd?”

Het is afwachten of de volgende ­regering gehoor zal geven aan het pleidooi.