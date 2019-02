Iraanse minister van Buitenlandse Zaken kondigt ontslag aan op Instagram

“Ik excuseer me dat ik niet langer in staat ben om voort te gaan in mijn functie. En ik excuseer me voor al mijn tekortkomingen bij het uitoefenen van mij functie”.

Het ontslag is bevestigd door officiële Iraanse bronnen. Het moet wel nog worden aanvaard door president Hassan Rohani.

Zarif speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het nucleaire akkoord, dat Iran in 2015 met de belangrijkste internationale mogendheden had gesloten. Maar onder impuls van de huidige Amerikaanse president Donald Trump, hebben de VS zich intussen weer teruggetrokken uit dat akkoord.

Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo noemde Zarif en Rouhani maandagavond op Twitter “kopmannen van een corrupte religieuze maffia”. “Ons beleid blijft ongewijzigd: het regime moet zich gedragen als een normaal land en zijn volk respecteren.”

We note @JZarif’s resignation. We’ll see if it sticks. Either way, he and @HassanRouhani are just front men for a corrupt religious mafia. We know @khamenei_ir makes all final decisions. Our policy is unchanged—the regime must behave like a normal country and respect its people.