R. Kelly dan toch op borg vrij, intussen nieuwe schokkende seksvideo opgedoken

De Amerikaanse artiest R. Kelly is dan toch op borgtocht vrijgekomen. Nochtans bleek aanvankelijk dat hij de borgsom zelf niet kon betalen. Wie dat uiteindelijk wel deed, is niet bekend. Bij zijn vrijlating uit de gevangenis van Chicago stonden meerdere mensen te protesteren tegen die vrijlating.

R. Kelly, echte naam Robert Kelly, wordt beschuldig van seksueel misbruik, maar kon op borg vrijkomen. Die stond op 1 miljoen dollar. Volgens het Amerikaanse rechtssysteem had hij een tiende moeten kunnen neerleggen, 100.000 dollar, om vrij te kunnen komen. Maar dat geld had hij niet, zo liet Kelly via zijn advocaat weten. Toch is de r&b-zanger nu vrij: de borgsom werd betaald, al is niet bekend door wie dat dan betaald werd.

Advocaat Steve Greenberg liet ook weten op Twitter dat Kelly zou vrijkomen.

#Rkelly will be out within an hour — Steve Greenberg (@SGcrimlaw) February 25, 2019

Kelly is intussen dus weer vrij. Bij zijn vrijlating uit de gevangenis van Chicago stonden meerdere betogers. Ze scholden de zanger uit voor verkrachter en pedofiel.

De 52-jarige Kelly gaf zichzelf vrijdag aan bij de politie, nadat hij officieel was aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik tussen 1998 en 2010, met vier vrouwen. Hij wordt al decennia van seksuele wangedrag beticht, maar hij werd nog nooit veroordeeld. Zelf pleit hij ook onschuldig. Volgens Kelly liegen de vrouwen. “Hij is een rockster. Hij moet niemand dwingen om seks met hem te hebben”, zei zijn advocaat eerder op CNN.

“Keel dichtknijpen en anaal verkrachten”

Nochtans zijn er meerdere bezwarende video’s waarop te zien is hoe R. Kelly minderjarige meisjes seksueel misbruik en is er intussen ook een nieuwe, schokkende video opgedoken die werd ingediend als bewijs. “Die video is nóg explicieter”, klinkt het bij Michael Avenatti, de advocaat die al maanden bezig is met een onderzoek naar de zanger.

Foto: EPA-EFE

Volgens entertainmentwebsite TMZ is op een van de video’s te zien hoe de r&b-ster een van zijn slachtoffers besprenkeld met bodylotion, daarna haar keel dichtknijpt en het meisje anaal verkracht. R. Kelly zou daarna het gezicht van het meisje bruut naar de camera hebben gedraaid om haar reactie op de verkrachting vast te leggen.

Achterstallige alimentatie

Op 22 maart is de eerste zitting in de zaak tegen de muzikant. Hij werd nu dus weer vrijgelaten, maar mogelijk wordt Kelly opnieuw opgepakt: in een andere rechtszaak werd hem bevolen achterstallige alimentatie te betalen aan de moeder van zijn drie kinderen. Hij zou haar nog 160.000 dollar moeten betalen. Doet hij dat niet voor 6 maart, dan wordt hij wellicht weer opgepakt.

Wereldhit

R. Kelly is vooral bekend van de wereldhit ‘I Believe I Can Fly’. Hij moest eerder al eens voor een jury verschijnen voor seksueel misbruik, nadat hij zichzelf zou gefilmd hebben terwijl hij seks had met een meisje van 13. Hij werd toen vrijgesproken door die jury.

In een documentaireserie die begin dit jaar werd uitgezonden op de Amerikaanse televisie, Surviving R. Kelly, getuigen meerdere vrouwen over het misbruik van de artiest.

Kelly (rechts) met zijn advocaat Greenberg. Foto: AFP

Foto: AP