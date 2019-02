Imke Courtois tekent bij de VRT: “Dit voelt als thuiskomen”

Ex-voetbalster en Red Flame Imke Courtois heeft een overeenkomst met de VRT gesloten over een nieuwe samenwerking. De voetbalanaliste zal na afloop van haar doctoraatswerk aan de KU Leuven aan de slag gaan bij Sporza en VRT NWS.

Courtois duikt al langer op in de VRT-studio’s om commentaar en analyses te geven bij matchen van, vooral, de Rode Duivels. Sinds 2015 al. Maar nu gaat de samenwerking tussen Courtois en de omroep een stuk verder.

Imke Courtois wordt expert sport en gezondheid voor alle platformen van Sporza en VRT NWS, op radio en tv dus en ook online. Courtois blijft ook actief als analist bij Play Sports.

“Dit voelt als thuiskomen. Sporza en ikzelf hadden elkaar al gevonden dankzij onze gedeelde liefde voor het voetbal. Dat ik mij in de toekomst ook kan toeleggen op mijn fascinatie voor gezondheid en sport maakt het plaatje compleet”, reageert Courtois op de website van de VRT.

Courtois, weldra 31, voetbalde in ons land onder meer voor Standard Luik en werd kampioen met die ploeg van België in 2011 en 2012. In het seizoen 2012/2013 was ze met de Rouches ook de beste in de BeNe League Red. Ze won driemaal de Beker van België en beëindigde haar loopbaan na het Europees kampioenschap voetbal vrouwen 2017.

Imke Courtois speelde in totaal ook 21 keer voor de Red Flames, de nationale damesploeg.