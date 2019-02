Chelsea-doelman Kepa kent zijn straf na opmerkelijke vertoning tijdens League Cup, Nederlandse legende haalt uit: “Schandalig”

Chelsea heeft haar doelman Kepa Arrizabalaga een boete van 220.000 euro, zijn weeksalaris, opgelegd voor zijn gedrag tijdens de finale van de League Cup zondag tegen Manchester City. Kepa leek tijdens de verlengingen krampen te hebben en Chelsea-coach Maurizio Sarri wilde hem wisselen. De Spanjaard weigerde die wissel echter en bleef gewoon op het veld.

Het bedrag van 220.000 euro wordt bevestigd door diverse Engelse media. Kepa moet het bedrag overmaken aan de Chelsea Foundation.

“Zelfs al ging het om een misverstand, na grondig te hebben nagedacht besef ik dat ik een grote fout heb gemaakt”, reageerde Kepa, die vorige zomer voor tachtig miljoen euro de overstap maakte van Athletic Bilbao. “Ik zal leren uit deze situatie en wil eender welke sanctie aanvaarden. Ik heb mijn excuses betuigd aan de trainer, reservedoelman Willy Cabellero en mijn andere ploeggenoten. Nu wil ik ook mijn excuses aan onze fans aanbieden.”

Ook Sarri veegde de spons over het incident. “Hij heeft zich geëxcuseerd bij zowel mij, de club als haar partners. Het is de club die hem de boete heeft opgelegd. Voor mij is de zaak hiermee afgesloten.”

Chelsea verloor de finale van de League uiteindelijk na strafschoppen (3-4), nadat na 120 minuten niet gescoord werd. Woensdag (om 21u00) komen de Blues al opnieuw in actie in de thuiswedstrijd in de Premier League tegen Tottenham. Hazard en co bevinden zich in een moeilijke situatie in de competitie, met een voorlopige zesde plaats na 26 speeldagen. Chelsea telt drie punten achterstand op Arsenal, dat als voorlopige nummer vier het laatste Champions League-ticket in handen heeft. De Blues hebben wel nog een wedstrijd minder gespeeld dan hun Londense rivaal.

Foto: Action Images via Reuters

Gullit: “Schandalig”

Voormalig Chelsea-speler Ruud Gullit vond de vertoning van Kepa ronduit schandalig en gelooft niet dat coach Maurizio Sarri er de spons over heeft geveegd. “Hij kan als coach wel beweren dat het gedrag van zijn keeper Kepa Arrizibalaga die hij wilde wisselen en die weigerde van het veld te komen, berustte op een misverstand. Maar dat geloof ik totaal niet”, aldus de Nederlander in zijn column bij de Telegraaf.”

“Als een belangrijke speler in je team geblesseerd raakt, maar hij weer opstaat, ben je als coach blij dat je hem niet hoeft te wisselen en jouw speler verder kan. In dit geval wilde Sarri zijn keeper juist wél wisselen nadat die aangaf verder te kunnen. Voor Sarri was het verschrikkelijk. Hij verkeerde al in zwaar weer en dit was het laatste wat hij nodig had, een keeper die hem op Wembley voor schut zet. Het moet ongelooflijk zijn om mee te maken als trainer. Het was niet alleen schandalig wat Kepa deed, maar ook oncollegiaal.”