‘Man van Glas’ Abou Diaby (32) hangt zijn voetbalschoenen definitief aan de haak: “Mijn lichaam kan niet meer volgen”

Voormalig Arsenal-middenvelder en bijgenaamd ‘Man van Glas’, Abou Diaby, heeft maandagavond op de Franse tv-zender RMC Sport zijn definitieve afscheid aan de voetbalsport aangekondigd. Diaby, wiens laatste professionele wedstrijd dateert van 2,5 jaar geleden, verklaarde weinig verrassend “dat zijn lichaam niet meer mee wilde”.

“Het is te moeilijk voor mij om terug te keren”, aldus de 32-jargie Diaby. “Ik blijf met fysieke ongemakken sukkelen. Ik heb beslist er definitief mee te stoppen omdat mijn lichaam niet meer kan volgen. Toen ik Marseille verliet (eind juni 2017, red.) heb ik mezelf een jaar gegeven. Maar het verhaal was ingewikkelder dan ik dacht. Ik ben op een punt gekomen dat mijn blessures me zelfs storen in het dagelijkse leven.”

De Parijzenaar maakte als middenvelder vooral furore bij Arsenal (2006-2015). Hij speelde er, ondanks veelvuldig blessureleed, 180 officiële duels, waarin hij negentien scoorde. Diaby won met de Gunners twee FA Cups (2014 en 2015). In Frankrijk verdedigde hij de kleuren van Auxerre (2004-2006) en Marseille (2015-2017).

Diaby was ook zestienvoudig Frans international en was een vaste basisspeler op het voor les Bleus dramatisch verlopen WK in 2010 (uitschakeling in eerste ronde).

