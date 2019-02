Gewapende overvallers geven cafébazin rake klappen: politie zoekt getuigen

Sint-Jans-Molenbeek - De politie is op zoek naar getuigen van een gewapende overval op een café in Sint-Jans-Molenbeek. Twee mannen kwamen de zaak binnen op vrijdag 11 januari en maakten heel wat geld buit.

Twee mannen kwamen het café in de Jubelfeestlaan in Molenbeek binnen op vrijdag 11 januari en stapten zonder aarzeling achter de toog. Een van hen greep de serveerster vast bij haar nek, waarna de andere haar bedreigde bij een stanleymes. Ze sleurden haar mee naar de kassa, dwongen haar die te openen en doorzochten daarna ook nog haar handtas.

Ze namen het geld mee, maar aan de deur verzette de serveerster zich nog. Een van de daders gooide haar daarop op de grond en gaf haar enkele rake klappen.

De eerste dader is ongeveer 40 jaar oud en normaal gebouwd. Hij heeft een baard en volle lippen. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere jas van het merk Emporio Armani, een lichte jeans en een donkere muts. De tweede dader is tussen de 30 en 40 jaar oud. Hij is normaal gebouwd en kleiner dan zijn kompaan. Hij heeft een snor. Op het ogenblik van de feiten droeg hij een donkere jas met kap en verborg hij zijn gezicht met een sjaal.

Herkent u deze daders of hebt u meer informatie over deze feiten, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800-30.30.0. Getuigenissen kunnen ook worden gestuurd naar opsporingen@police.belgium.eu.