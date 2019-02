Spanning neemt toe: India voert “preventieve aanval op trainingskamp voor terroristen” uit in omstreden regio

India heeft dinsdag naar eigen zeggen in de vroege uurtjes op door Pakistan gecontroleerd gebied in Kasjmir een “preventieve aanval” uitgevoerd op het belangrijkste trainingskamp van een islamistische groep. Die groep is verantwoordelijk voor de zelfmoordaanslag die in Kasjmir aan ongeveer veertig Indiase paramilitairen het leven heeft gekost.

“In de vroege uren van vandaag heeft India in Balakot het grootste trainingskamp van Jaish-e-Mohammed aangevallen”, zei Vijay Gokhale, een topambtenaar van de Indiase diplomatie, op een persconferentie. “Bij deze operatie is een groot aantal terroristen, trainers, hoge bevelhebbers en getrainden voor zelfmoordaanslagen door Jaish-e-Mohammed geëlimineerd.”

Volgens New Delhi was de groep, een van de meest actieve gewapende groepen tegen New Delhi in de separatistische rebellie in Kasjmir, nieuwe aanslagen aan het voorbereiden.

Foto: AFP

“Gezien het onmiddellijk gevaar is een preventieve aanval absoluut nodig”, zei Gokhale. Hij voegde eraan toe dat het kamp zich in een bos op een heuveltop bevindt, op een afstand van de burgerbevolking. “De keuze van ons doelwit hing ook af van onze wens burgerslachtoffers te vermijden.”

Majoor-generaal Asif Ghafoor, de Pakistaanse legerwoordvoerder, zei dat Pakistaanse gevechtstoestellen Indiase “indringers” in het Pakistaanse luchtruim hebben verjaagd.

De Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken Sjah Mehmood Qureshi zei dat zijn land zich het recht op zelfverdediging en een antwoord voorbehoudt omdat New Delhi de Controlelijn in Kasjmir heeft overschreden.

Het gaat om de eerste luchtaanvallen in de betwiste regio sinds in 1971 de oorlog met Pakistan startte. Sindsdien zijn er veel schermutselingen in het gebied, maar grote bombardementen waren er niet meer geweest.