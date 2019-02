Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in Hanoi aangekomen voor ontmoeting met Donald Trump

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is dinsdag aangekomen in zijn hotel in Hanoi. In de Vietnamese hoofdstad zal hij woensdag en donderdag de Amerikaanse president Donald Trump ontmoeten voor hun langverwachte tweede top.

In de straten rondom het hotel Melia in hartje Hanoi was een grote massa samengestroomd, om het konvooi te zien voorbijkomen.

Foto: REUTERS

Kim arriveerde even voor 11 uur plaatselijke tijd (5 uur Belgische tijd) in het hotel.

Hij was eerst na een reis van 4.500 kilometer met zijn gepantserde trein in de Vietnamees-Chinese grensplaats Dong Dang aangekomen. Daar werd hij om 8 uur (2 uur Belgische tijd) begroet door onder meer Vo Van Thuong, secretaris van het Centraal Comité van de Vietnamese communistische partij. De overblijvende 170 kilometer naar Hanoi legde Kim over de weg af.

In het konvooi was minstens één pantserwagen met een machinegeweer te zien.

Werkdiner

Volgens woordvoerster Sarah Sanders van het Witte Huis zal Donald Trump Kim woensdagavond kort en “onder vier ogen” zien, waarna een werkdiner volgt. Donderdag zijn er nog ontmoetingen.

Op hun eerste top, in Singapore, beklemtoonde Kim in juni bereid te zijn, zijn kernarsenaal compleet af te bouwen. Maar over hoe dat moet gebeuren, maakten de twee geen afspraken, net als over de tegenprestatie vanwege Washington.