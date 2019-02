Groot loonverschil tussen jong en oud

De loonkloof tussen oude en jonge werknemers is een stuk groter dan tussen mannen en vrouwen. Een loon van 100 euro voor een 25-jarige bediende blijkt gemiddeld 176 euro voor een 55-jarige. Maar bij retail en zorg is die loonkloof een stuk kleiner dan bijvoorbeeld in de chemie.

Het brutoloon van een 55-jarige bediende ligt gemiddeld 76 procent hoger dan van een 25-jarige. Dat blijkt uit een analyse van HR-dienstenbedrijf Acerta bij werknemers uit 32.000 privé bedrijven.

Er zijn verschillende redenen voor de loonkloof: een 55-jarige heeft in de dertig jaar ervoor al een hele weg afgelegd. “Zijn of haar verantwoordelijkheden zijn vaak toegenomen overeenkomstig de opgedane ervaring”, aldus Annelies Baelus, director Acerta Consult. “En natuurlijk is er in België ook de anciënniteitsverhoging, die dikwijls tot een quasi automatische loonstijging over de jaren leidt”, aldus Baelus die er geen fan van is. “We leven in een wereld met mondige, kritische mensen, met een doorgedreven individualisering. Dan wordt zo’n anciënniteitsverhoging al snel een blok aan het been.”

Lees verder...

>

>

>