Gemengde reacties op loonakkoord: “Dit is onaanvaardbaar en gaat tegen alle afspraken in”

De vakbonden en werkgevers zijn het na meer dan twintig uur onderhandelen eens geworden over een ontwerp van loonakkoord. Volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) is dat akkoord erg serieus te nemen. “Dit garandeert ons twee jaar sociale vrede”, klinkt het. Er zijn ook kanttekeningen, en dan vooral over de leeftijd om met brugpensioen te gaan. “Onaanvaardbaar”, klinkt het bij velen.

Volgens Kris Peeters, die als minister van Werk mee aan de tafel zat met de vakbonden en de werkgevers, garandeert het akkoord dat er de komende twee jaar geen stakingen komen. Dat heeft hij dinsdagochtend gezegd in De Ochtend op Radio 1. “Dit akkoord heeft grote waarde”, zei Peeters. “De sociale vrede is hier ook aan gekoppeld.”

Gwendolyn Rutten: “Niet de afspraak”

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten juicht toe dat er een akkoord is over de lonen en de koopkracht - “Al mag het netto nog meer zijn” - maar zegt op Twitter niet tevreden te zijn met de afspraken rond het brugpensioen. “Door dat opnieuw te versoepelen, kopen de sociale partners een stukje verantwoordelijkheid af. Dat was niet de afspraak. Zeker bij een krappe arbeidsmarkt schrijf je mensen niet af op 58 jaar.”

Afgelopen zomer had de regering Michel I in het kader van de jobdeal nog beslist om de minimumleeftijd voor SWT op te trekken tot 59 jaar dit jaar en 60 jaar in 2021. De topmensen van de sociale partners spraken nu, na twintig uur onderhandelen, af om die kalender rond SWT aan te passen. Voor de lange loopbanen en de zware beroepen blijft het volgens het ontwerp van akkoord mogelijk om nog 2,5 jaar lang op 59 jaar op brugpensioen te gaan. Voor bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering wordt de brugpensioenleeftijd opgetrokken van 56 naar 58 jaar in 2019, naar 59 jaar in 2020 en naar 60 jaar eind 2020.

Egbert Lachaert: “Tegen alle afspraken in”

Rutten wordt daarin bijgetreden door haar partijgenoot Egbert Lachaert. “De SWT-leeftijd bij herstructureringen opnieuw verlagen naar 58 jaar gaat in tegen alle beloftes van Kris Peeters en de afspraken in de arbeidsdeal. Dat is onaanvaardbaar”, schrijft het Kamerlid op Twitter.

N-VA: “Arbeidsdeal ondergraven”

Die SWT-afspraken zijn ook in het verkeerde keelgat geschoten bij Peter De Roover. De voorzitter van de N-VA-fractie in de Kamer zegt op Twitter dat het akkoord rond SWT “ingaat tegen het beleid van de regering Michel I”. “Ik neem aan dat de ontslagnemende regering Michel II hier dwars gaat liggen en niet in lopende zaken - zonder meerderheid in het parlement - het beleid terugschroeft.”

“Dit ontwerpakkoord kon wel geschreven zijn door Kris Peeters, die nooit een hevige verdediger van de arbeidsdeal is gebleken”, zegt N-VA-Kamerlid Zuhal Demir. “Terwijl werkgevers terecht aanklagen dat er een krapte is op de arbeidsmarkt, ondergraven ze de arbeidsdeal met het bereikte akkoord. Wie had gedacht dat VBO zich ooit zou gedragen als handpop van Kris Peeters? “, zegt ze. Demir verwacht niet dat er voldoende politieke steun zal zijn voor dit ontwerpakkoord en stelt voor dat het parlement het dossier naar zich toe trekt.

Stijn Baert: “Onaanvaardbaar”

Professor Arbeidseconomie van de UGent Stijn Baert verwelkomt het SWT-deel van het akkoord ook niet met open armen. Integendeel. “Met hun akkoord voor SWT op 58 jaar zeggen de werkgevers eigenlijk: onze verkiezingsmemoranda zijn maar om te lachen”, schrijft hij. “Onaanvaardbaar”

Peeters zegt dat het akkoord er gekomen is door evenwichten te zoeken, en zo motiveert hij waarom er nu andere afspraken gemaakt zijn. “De waarde van het akkoord is niet te onderschatten”, zegt hij.

Agoria: “Geen afbreuk aan intentie om langer te werken”

Volgens Agoria, de federatie van de technologische sector, betekent het “goed evenwichtig akkoord” niet dat er afbreuk gedaan wordt aan de intentie van de regering om mensen langer aan het werk te houden.

“Er is iets meer rek opgezet. Voor onze bedrijven zijn die aanvaardbaar”, zegt topman Marc Lambotte over de afspraken rond SWT. “Aan de intentie van de regering om langer te werken, wordt geen afbreuk gedaan.”

Om 14 uur geven de sociale partners en de regering op een persconferentie tekst en uitleg bij het akkoord.