Russische staatstelevisie toont kaart met doelwitten als het tot nucleaire oorlog met VS komt (en daar zit ook buitenverblijf van president bij)

Nieuwe hypersonische raketten kunnen meerdere doelen in de VS raken in minder dan vijf minuten, zo beweert Rusland. Moskou geeft aan die ook echt in te zetten moest het tot een nucleaire oorlog met het Westen.

De Russische staatsomroep heeft een kaart van Amerika op televisie getoond waarop militaire gebouwen staan die door Rusland zouden kunnen geraakt worden. Op dat kaartje staan ook het Pentagon, het defensieve hart van de VS, en Camp David, het traditionele buitenverblijf van de president in Maryland. Volgens de staatstelevisie kunnen die doelwitten in minder dan vijf minuten geraakt worden moest het tot een nucleaire oorlog komen tussen beide landen.

De melding van Rusland kadert in de toenemende spanningen tussen de VS en Rusland. Zo vreest Rusland dat de VS middellange afstandsraketten zal plaatsen in Europa, waarna Poetin aangaf dat het nucleaire raketten zou plaatsen op duikboten nabij Amerika. Al heeft de VS zelf aangegeven dat het momenteel geen plannen heeft om dergelijke raketten te plaatsen. Maar het feit dat de VS uit het historische INF-verdrag (het verdrag voor nucleaire ontwapening met Rusland) gestapt is, doen die vrees bij Moskou wel toenemen. De Amerikanen stappen uit het verdrag omdat ze Rusland ervan beschuldige nieuwe raketten te maken die het verdrag schenden. Rusland zelf schortte overigens na die beslissing ook deelname aan het verdrag op.

Vorige week nog zei Russisch president Poetin ook nog dat zijn land militair klaar is voor een rakettencrisis moest de VS er een willen.