Ook notaris genoemd in onderzoek naar sjoemelende kredietmakelaar: “Ik ken de prijs van een huis in Limburg toch niet”

In het onderzoek naar kredietmakelaar Kris B. (55) uit Rotselaar, die overal in Vlaanderen huizen van kwetsbare mensen afsnoepte, komt nu ook een notaris in beeld. Bij zowat alle verkopen was notaris Jan D. betrokken. “Ik hoop dat ook zijn rol wordt uitgeklaard”, zegt Jan Sap, directeur-generaal van de koninklijke federatie van het Belgisch notariaat.