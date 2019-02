Burger King gaat burgers aan huis leveren in Antwerpen en Brussel

Vanaf dinsdag bezorgt de populaire maaltijdbezorgdienst Deliveroo ook maaltijden van Burger King aan huis in ons land. De primeur is voor Luik, maar over enkele weken zal je ook Whoppers kunnen laten leveren in Antwerpen en Brussel.

Tot een paar jaar geleden bleef de levering van maaltijden beperkt tot pizza’s of gefrituurde noedels, maar sinds de opkomst van maaltijdbezorging platforms zoals Deliveroo hebben smulpapen een nieuwe mogelijkheid om te genieten van hun favoriete restaurants.

Met levering in minder dan 30 minuten thuis, op het werk of in het park kunnen ook inwoners van Antwerpen en Brussel over enkele weken hun Whoppers aan huis laten leveren, laten Burger King en Deliveroo weten in een gezamenlijk persbericht. In Luik is dat nu al het geval.

“Sinds onze aankomst in België is ons restaurantnetwerk snel gegroeid”, zegt Kevin Derycke van Burger King. “Onze restaurants ontvangen al heel wat klanten, maar de samenwerking met Deliveroo stelt ons in staat om ons aanbod uit te breiden en steeds meer klanten tevreden te stellen die willen genieten van een op vuur gegrilde hamburger, waar ze ook zijn.”