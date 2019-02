Warmterecord overdag, maar ’s nachts temperaturen richting het vriespunt: waar komen die verschillen vandaan?

Het is abnormaal warm weer voor februari. Maandag sneuvelde zelfs het warmterecord. In de nacht zakte het kwik dan weer richting het vriespunt. Een schommeling van ruim 15 graden. Waar komt dat vandaan?

Sinds 2014 noteerde het KMI al 54 ­dagen waarop de hoogste temperatuur ooit werd gemeten. Ook maandag was het zover: in Ukkel kon het weerstation 18,8 graden meten. Daarmee was het de warmste februaridag ooit. Maandagavond en -nacht daalde de temperatuur dan weer tot rond het vriespunt in Laag-België en tot rond 3 of 4 graden op de Ardense hoogten.

Dat grote verschil is het gevolg van een gebrek aan wind en wolken aan de hemel, verklaart weerman David Dehenauw. “De zon kan overdag direct op het aardoppervlak schijnen en de aarde opwarmen.” Ook de zeer droge lucht zorgt voor de bijzonder aangename temperaturen van de afgelopen dagen.

Normale temperaturen per maand. Foto: kmi

Afkoelen

Maar de strakblauwe hemel werkt ’s avonds en ’s nachts de andere kant op: “De wolken dienen als een deken voor de opstijgende temperatuur.” Met andere woorden: als er geen wolken zijn om de warmte tegen te houden, koelt het ’s nachts fel af. Een verschil van 15 tot 20 graden in vergelijking met overdag is het gevolg.

Voor februari is dat een groot verschil, maar dergelijke schommelingen komen in de lente wel vaker voor, aldus Dehenauw nog. “Dan zijn de dag en nacht ongeveer even lang. In de zomer komt dat minder voor, omdat de dagen dan langer duren.”

Vandaag en woensdag zal het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur nog groot zijn. Met maxima tussen 16 en 19 graden en minima rond het vriespunt. Vanaf donderdag wordt het frisser. Dan zullen er ook meer wolken zijn, waardoor de verschillen tussen dag en nacht afnemen.

Inversie

Weerman Frank Duboccage deelde dinsdag nog een opvallend weerfenomeen op Twitter. “In Limburg lokaal -1 graden, in Spa op 500 meter hoogte +10 graden!” Dat heeft de maken met een zogeheten temperatuurinversie, waarbij de warme lucht boven de koude lucht ligt. “Daardoor stijgt de temperatuur met de hoogte”, legt Dehenauw uit.