Okapibaby geboren in Zoo Antwerpen

Antwerpen - In de Antwerpse Zoo is eind januari een okapibaby geboren. Mama Lindi bracht haar eerste jong ter wereld in de stal van het okapigebouw. Vader Bondo is een moeilijke kerel, maar bezit van alle okapi’s in dierentuinen ter wereld de belangrijkste genen. Zo veel mogelijk vrouwtjes daten dus best met zijn strepen. Zoo Antwerpen is dé okapi-expert én matchmaker voor nieuwe koppels. Deze geboorte is dan ook bijzonder goed nieuws voor de bedreigde diersoort.

Na een dracht van veertien maanden beviel okapi Lindi op 26 januari van een flinke kerel, meldt Zoo Antwerpen in een trots persbericht. Het jong woog bij de geboorte 24,5 kilo en had een schofthoogte van 86 centimeter. De geboorte is fantastisch nieuws voor de soort, want de dieren worden in hun voortbestaan bedreigd. Er leven nog maar zo’n vijftienduizend okapi’s in de natuur.

Ubundu

Zowel met baby als moeder gaat het goed. Het is voor Lindi haar eerste telg. De dracht was uitzonderlijk lang. Ze telde 443 dagen, wat langer is dan een gemiddelde dracht van 410 dagen. Na wat eerste stuntelige pogingen stond het kleintje al vrij snel recht op zijn gestreepte pootjes. De okapibaby kreeg van de verzorgers de naam Ubundu, genoemd naar een stad in Congo. Net als alle andere dieren die dit jaar in de Zoo worden geboren, kreeg het kleintje een naam beginnend met een U. Het is te herkennen aan het uniek streepjespatroon op zijn billen en pootjes. Kleine Ubundu bleef een maandje lekker warm bij mama in de stal. Vanaf 14°C zet hij nu zijn eerste stapjes buiten. Dierenverzorgster Natalie: “Het is een erg gemakkelijke baby. Hij drinkt goed en volgt mama Lindi heel vlotjes. Zelfs op de weegschaal stapt hij met gemak.”

52ste okapi

Als coördinator van het Europese kweekprogramma en als internationale stamboekhouder treedt de zoo van Antwerpen op als expert voor okapi’s. In de geschiedenis van de zoo is dit de 52ste okapi die er geboren wordt. Het laatste jong dat het levenslicht zag was Qira in 2015. Ook dat is een jong van Bondo, maar dan met Yenthe als mama. Momenteel wonen er vijf okapi’s in ZOO Antwerpen: mama Lindi en haar pasgeborene Ubundu, papa Bondo, vrouwtje Antonia dat nog door Bondo gedekt mag worden en vrouwtje Yenthe die intussen op leeftijd is en haar rol van kweekvrouwtje mag afleggen.

Foto: Zoo Antwerpen - Jonas Verhulst

Foto: Zoo Antwerpen - Jonas Verhulst