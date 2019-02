Belgische vrouw zit 44 uur vast in Djerba: “Tunisair heeft ons gegijzeld”

De vakantie van een Belgische vrouw in Djerba is afgelopen weekend met een valse noot van formaat geëindigd. Ze zou zaterdag vertrekken, maar zat uiteindelijk 44 uur vast voor er een vliegtuig gevonden kon worden om haar en 200 andere passagiers terug te vliegen. “We werden gegijzeld door Tunisair”, zegt ze in L’Avenir.

Brigitte Feron uit Bastenaken was zaterdag op de luchthaven van het Tunesische Djerba aan het wachten op een terugvlucht naar Zaventem. Die zou om 14.45 uur vertrekken, maar een sneeuwstorm gooide roet in het eten.

“We zijn wel op het vliegtuig gestapt”, zegt Feron bij L’Avenir. “En daar hebben we een uur op zitten wachten tot gemeld werd dat alle vluchten van zaterdag afgelast waren. Tunisair (de luchtvaartmaatschappij waarmee ze zou vliegen, nvdr) heeft blijkbaar geen vliegtuig dat krachtig genoeg is om die weersomstandigheden te trotseren. De vluchten zijn daardoor allemaal geannuleerd.”

Hotel

Feron en haar 200 medepassagiers werden vervolgens ondergebracht in een “erg middelmatig” hotel, waarin velen van hen geen lakens of verwarming hadden in hun kamer.

“De volgende ochtend zijn we gewekt om 7 uur en naar het vliegveld gebracht om 11 uur”, zegt Feron. “Ze hebben ons toen gegarandeerd dat we die dag zouden vertrekken. Maar elke keer weer werd onze vlucht uitgesteld. Pas om 22 uur zijn we daarvan op de hoogte gebracht en hebben ze ons naar een ander hotel gebracht. Dat was beter. Net daarvoor hadden we nog een flesje water en een warme maaltijd gekregen op de zeteltjes in de luchthaven.”

Geen informatie

Veel volk van Tunisair heeft Feron niet gezien. “Zaterdag heeft alleen de boordcommandant ons op de hoogte gebracht, zondag hebben we niemand gezien en geen informatie gekregen.”

Tijdens het lange wachten werden veel mensen kwaad en gefrustreerd, zegt Feron. “We werden aan ons lot overgelaten. Er is een baby naar het ziekenhuis gebracht omdat het grieperig was en meerdere mensen zijn kwaad vertrokken.”

Gegijzeld

Pas maandag kwam de verlossing. “Eerst zouden we om 9 uur vertrekken, maar uiteindelijk zijn we om 13 uur toch kunnen opstijgen met een Airbus. Om 16.30 uur was het gezelschap weer in België. Schadevergoedingen voor de dag verlof die veel reizigers moesten nemen of het extra parkeergeld kreeg geen van hen.

“Ik ga nooit meer weg met Tunisair. Het is abominabel. Ze gijzelen toeristen en hebben duidelijk niet genoeg personeel. En dan heb ik het nog niet eens over de manier waarop we ontvangen zijn in de hotels, of van de valiezen die ontploft zijn door het vele inladen en uitladen.”

Bij Tunisair was niemand beschikbaar voor commentaar. De maatschappij was in mei 2018 al eens in opspraak gekomen nadat Franse passagiers 30 uur hadden vastgezeten.