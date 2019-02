Aanslag Joods Museum: “Nemmouche was bij Bendrer aan juiste adres voor wapens”

Brussel - Mehdi Nemmouche was bij Nacer Bendrer aan het juiste adres om aan zijn wapens te geraken voor de aanslag op het Joods Museum. Dat heeft federaal procureur Bernard Michel dinsdagochtend gezegd.

Het OM legde maandag al uit dat Bendrer beschouwd moet worden als medeplichtige van de aanslag en niet als mededader. Dinsdag nam Michel uitgebreid de tijd om uit te leggen waarom Bendrer dader Mehdi Nemmouche wel degelijk heeft geholpen bij het plegen van de aanslag op het Joods Museum.

Michel wees op het juridisch verleden van Bendrer, die duidelijk geïnfiltreerd is in het Marseillaanse milieu, en ook al verschillende keren veroordeeld werd voor feiten met wapens. “Hij is dus niet de teddybeer die hij beweert te zijn”, aldus Michel. Hij herinnert er ook aan dat Nemmouche en Bendrer elkaar in de gevangenis leerden kennen.

Geen vrienden over

De procureur wijst erop dat Nemmouche na zijn vijf jaar in de gevangenis een jaar naar Syrië trok, en dat hij daarna geen vrienden meer had. “Hij is afgesloten van de buitenwereld, dus wie gaat hem kunnen helpen? Het is logisch dat hij heeft gedacht aan zijn vrienden uit de gevangenis”, klinkt het. “Hij heeft Bendrer op 9 april aangesproken, en hem niet meer losgelaten.”

Michel kwam ook terug op het argument van de verdediging, dat er geen reden was voor Nemmouche om zijn wapens in Marseille te kopen, terwijl je in Brussel op elke hoek van de straat een wapen kunt vinden. “Maar als je een aanslag wilt plegen, spreek je niet de eerste de beste verkoper aan, die misschien niet te vertrouwen is, of een informant is. Hij moest kennissen aanspreken, die hem niet zouden verraden.”

“Onzin”

En Bendrer is volgens Michel de ideale persoon om die wapens te leveren. “Hij zegt dat hij niets van wapens kent, maar dat is onzin”, aldus Michel. Zo handelen zijn broers en zijn vrienden in wapens en zijn zijn DNA en vingerafdrukken gevonden op alle wapens die werden aangetroffen in het huis waar hij in december 2014 werd opgepakt.

En dan is er de klacht van Kamel Friga voor afpersing met een kalasjnikov tegen Bendrer. “Dat bewijst alleen maar dat hij ook na zijn celstraf met wapens bezig is”, aldus Michel, die toevoegt dat de feiten al ernstig moeten zijn dat Friga iemand uit zijn eigen milieu verraadt.