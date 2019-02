18-jarige aangehouden na mishandeling zwangere vrouw in Deurne

Deurne - In de zaak van de mishandeling van de 29-jarige Tatiana Leirs uit Deurne is een 18-jarige verdachte opgepakt. De man is ondertussen aangehouden en zal later deze week voor de onderzoeksrechter verschijnen. Leirs, die 27 weken zwanger is, kreeg na een ruzie met bovenburen zware klappen en belandde in het ziekenhuis.

De vrouw uit Deurne kreeg klappen in het gezicht en werd gestampt in haar buik na een ruzie met haar bovenburen over een achtergelaten step in de traphal.

“Ik vroeg vriendelijk of ze ervoor kon zorgen dat er geen speelgoed rondslingerde in de hal. Daarop begon de vriendin van mijn bovenbuur hevig tekeer te gaan tegen mij. Ze maakte me uit voor dikke koe en duwde de step in mijn buik”, getuigt Leirs. De bovenburen haalden er volgens haar nadien nog enkele vrienden bij. Toen de ziekenwagen ter plaatse kwam, escaleerde de situatie verder. “Ik viel achterover tegen de muur en zag hoe de man vervolgens ook nog de ambulancier aanviel. Die raakte gewond.”

In het onderzoek naar de feiten is nu een 18-jarige aangehouden. Hij zal later deze week voor de onderzoeksrechter verschijnen.