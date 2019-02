Benzema blij met vertrek Ronaldo, Neymar emotioneel over Messi

Toen Benzema in 2009 naar Real trok, wist hij dat er obstakels op zijn weg zouden komen. Een van die obstakels was doelpuntenmachine Cristiano Ronaldo. Benzema stond op het veld om Ronaldo te helpen nog meer te scoren, maar nu die laatste vertrokken is naar Italië, kan Benzema zelf de ballen prikken. Dat hij in zijn sas is, bewijzen ook de statistieken. De vorige twee seizoenen maakte de Franse aanvaller respectievelijk 19 en 12 goals. Nu staat zijn saldo iets voorbij halfweg het seizoen al op 20 goals en zeven assists. “Het gaat me niet alleen om doelpunten maken, spitsen maken ook ruimte voor andere ploeggenoten, spelen in dienst van de ploeg en vermoeien de tegenstander”, zegt hij zelf.

Tevreden is Benzema wel. “Zonder Ronaldo ben ik de leider van de aanval en is het aan mij om het verschil te maken. Dat maakt me erg blij, want ik kan nu mijn eigen spel spelen”, zegt hij aan France Football.

Messi wordt wel gemist door ex-ploegmaat

Wie wel zijn ex-ploeggenoot mist is Neymar. De Braziliaanse aanvaller verliet een goeie twee jaar geleden Barcelona en trok naar PSG. In een periode gekenmerkt door blessureleed, blikt Neymar emotioneel terug op zijn tijd bij Barcelona. “Ik kan aan iedereen nu zeggen dat, toen ik de hulp het meeste nodig had, Messi, de beste voetballer op de wereld, het meeste affectie toonde.” Om zijn woorden kracht bij te zetten, toonde Neymar ook een berichtje dat Messi hem gestuurd had toen de jonge Braziliaan net aankwam op Camp Nou. “Ik ben er om je te helpen”, schreef Messi om Neymar duidelijk te maken dat hij geen schrik moest hebben van hem of iemand anders op de club.

Best opvallend, want het gerucht gaat dat Messi een petitie zou opgesteld hebben om Neymar ervan te weerhouden terug te keren naar Barcelona. “Eerlijk gezegd is het moeilijk om daar iets over te zeggen, want voor mij was ‘Leo’ erg speciaal”, zegt Neymar aan Esporte Espectacular.

Bekijk het interview van Neymar hier