Clubfan krijgt jaar stadionverbod voor weerspannigheid tijdens rellen: “Arm gebroken en gapende hoofdwonde”

Brugge - Een 38-jarige man uit Olen heeft in de Brugse strafrechtbank vier maanden celstraf met uitstel en een jaar stadionverbod gekregen voor weerspannigheid tijdens voetbalrellen in Brugge.

Op 22 oktober 2017 klopte Club Brugge in het Jan Breydelstadion Antwerp met 1-0. Na de wedstrijd ontstonden rellen ter hoogte van de frituur op de hoek van de Olympialaan en de Gistelsesteenweg. Terwijl zijn vriendin in de frituur een bestelling plaatste, ging Clubsupporter R.M. uit Olen geld afhalen. Maar toen de Kempenaar ook naar de frituur stapte, stootte hij op een politiebarricade.

“De beklaagde was de enige die niet achteruitging toen de politie dit vroeg”, stelde de procureur tijdens de pleidooien. “Hij kwam dreigend op de politie af en wou door de barricade breken.” R.M. werd in de boeien geslagen en afgevoerd naar het politiekantoor.

Gebroken arm en gapende hoofdwonde

Volgens zijn advocaat Koen Stubbe was het de politie die over de schreef ging. “Mijn cliënt legde uit dat hij bij zijn vriendin wilde raken, maar de politie duwde hem hard achteruit”, stelde hij.

“Mijn cliënt moest samen met enkele anderen op de grond gaan zitten en werd bij zijn overbrenging naar het politiekantoor hard aangepakt met een matrak. Zijn arm was gebroken en hij had ook een gapende hoofdwonde. Hij was hierdoor twee maanden arbeidsongeschikt. In Olen heeft hij een klacht ingediend. Daarvan vernam hij echter niets meer, tot hij opeens zelf gedagvaard werd voor weerspannigheid. Dit proces is niet meer dan een manoeuvre om zijn klacht in de prullenmand te doen belanden. Want als hij hier veroordeeld wordt, lag de oorzaak van zijn verwondingen zogezegd bij hem.”

Stubbe vroeg de vrijspraak voor zijn cliënt maar de rechter ging daar dinsdagochtend niet op in.