Apotheker van wacht binnenkort goedkoper voor geneesmiddelen op voorschrift

De apotheker van wacht wordt binnenkort goedkoper voor patiënten met een voorschrift. Zij zullen geen wachthonorarium meer moeten betalen. De apothekers zullen voor hun wachtbeurten een permanentievergoeding krijgen van de overheid. De Kamercommissie Volksgezondheid heeft daarover dinsdagmorgen een wetsvoorstel goedgekeurd.

Het wetsvoorstel, ingediend door Damien Thiéry (MR), Els Van Hoof (CD&V) en Dirk Janssens (Open VLD), zet afspraken om die minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) vorig jaar met de apothekers maakte.

Vandaag betaalt een patiënt die ‘s avonds of in het weekend naar de apotheker van wacht gaat, soms een toelage van ongeveer vijf euro. Die verdwijnt nu. In de plaats komt er een permanentievergoeding voor apothekers van wacht. Minister De Block heeft hiervoor voor dit jaar een budget van 8 miljoen euro voorzien.

Apothekers zullen tijdens een wachtbeurt geen toelage meer aanrekenen aan patiënten voor geneesmiddelen op voorschrift. “Behalve als het overduidelijk gaat over een niet-dringend geval”, zegt Kamerlid Dirk Janssens (Open VLD). “Hiervoor is het aangeraden om tijdens de normale openingsuren langs te gaan.”