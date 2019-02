Theo Francken (N-VA) pakt uit met opvallende foto in laatste rechte lijn naar verkiezingen

Binnen exact drie maanden trekken alle stemgerechtigden in ons land opnieuw naar de stembus. In een laatste rechte lijn naar de verkiezingen zetten politici zichzelf ook steeds meer in de kijker. Theo Francken (N-VA) doet dat dinsdag met een erg opvallende foto op sociale media.

Op zijn Twitter- en Facebookpagina pakt Theo Francken uit met een staaltje Photoshop. Op het beeld is te zien hoe hij naast collega Ben Weyts (N-VA) door het vuur loopt.

“Bart’s Boys III” is de titel van het plaatje, verwijzend naar Bart De Wever (N-VA) die kandidaat Vlaams minister-president is. Helemaal bovenaan staat duidelijk de beslissende datum, de datum waarop we naar de stembus trekken: 26 mei 2019.

Het volledige beeld is uiteraard gebaseerd op de affiche van de film Bad Boys, met Martin Lawrence en Will Smith in de hoofdrol.

De derde telg in de filmreeks, Bad Boys For Life, is momenteel in de maak door het Belgische regisseursduo Adil El Ardbi en Bilall Fallah. Ze trokken daarvoor naar Hollywood. De film wordt in 2020 in de zalen verwacht.