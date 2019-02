Dief houdt ‘bierdegustatie’ in woning voordat hij met buit vertrekt: “Hij was 18 jaar, werkloos en straatarm”

Brugge - Een 26-jarige Bruggeling heeft 120 uur werkstraf gekregen voor een hele reeks diefstallen. De man kreeg nochtans al twee keer een werkstraf opgelegd voor diefstallen.

Op 26 augustus en 12 oktober vorig jaar sloeg Kevin T. in totaal zes keer toe in Brugge. Twee keer ontvreemde hij een koersfiets uit de garage van een woning. Bij één van die feiten nuttigde hij meerdere sterke bieren uit de koelkast. Verder nam hij ook nog kledij, een koffiezetapparaat en een haagschaar mee.

Tijdens het proces in januari in de Brugse strafrechtbank verwees de procureur naar het feit dat T. een paar weken voor de inbraken nog maar veroordeeld was tot een werkstraf van 120 uur voor diefstallen. “En eind oktober kreeg hij nog eens dezelfde straf. En in 2012 kreeg hij ook al eens achttien maanden celstraf”, aldus de procureur, die achttien maanden cel vroeg voor T.

Werkloos en straatarm

Volgens de verdediging was T. op de dool wegens gebrek aan een sociaal vangnet. “Hij was achttien jaar, werkloos en straatarm”, stelde zijn advocaat. “Ik schaam mij enorm voor wat ik de slachtoffers heb aangedaan”, voegde T. daar nog aan toe. Het pleidooi van T. viel bij de rechter duidelijk niet in dovemansoren. Aan de burgerlijke partijen moet T. wel nog een schadevergoeding betalen van om en bij de 3.600 euro