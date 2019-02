Matthijs de Ligt is nog steeds geen 20, maar staat wel al voor bijzondere match met Ajax: “Hij is nu al beter dan Virgil van Dijk”

Waar Frenkie de Jong volgend jaar speelt, weten we al: FC Barcelona. Maar wie haalt dat andere toptalent van Ajax in huis? Matthijs de Ligt wordt gegeerd door allerhande topclubs, maar op een beslissing is het nog even wachten. Intussen is de centrale verdediger op weg om zijn 100ste wedstrijd te spelen voor de Amsterdammers. En dat zes maanden voor z’n 20ste verjaardag.

Het wordt voor De Ligt en Ajax geen pretje komende woensdag. Er wacht hen dan namelijk een clash met aartsrivaal Feyenoord in de halve finales van de Nederlandse beker. Voor de 19-jarige Nederlander wordt het een zoveelste mijlpaal in zijn carrière.

“Dat is ongekend, dat een speler zich zo snel ontwikkelt en sterkhouder is. Sterker nog: hij is aanvoerder”, aldus Ajax-trainer Erik ten Hag. “Als je op deze leeftijd al tot de club van honderd behoort, geeft aan dat hij een echte Ajacied is. Er kunnen nog heel veel mooie jaren volgen. Hij heeft een fantastisch mooie carrière in het vooruitzicht.”

Foto: REUTERS

“Beter dan Van Dijk”

Intussen krijgt De Ligt lof van twee ex-internationals van Oranje. “Ik vind het mooi om te zien dat dit soort jongens opstaat of eraan komt”, zegt Jaap Stam (tegenwoordig coach bij PEC Zwolle) aan De Telegraaf. “Ik heb Matthijs bij Jong bij Ajax niet zo heel lang meegemaakt, dat was maar eventjes en slechts een paar keer. Toen vroegen ze aan me: wat vind je van die De Ligt? Dat weet ik nog heel goed, dat was met Dennis Bergkamp.”

“Toen zei ik: Nou, ik heb hem één of twee keer gezien, maar ik kan je nu al vertellen, die is in bepaalde aspecten van het vak verdediger nu al verder dan degenen die nu achterin spelen in het eerste elftal. Toen was hij volgens mij 15 of 16 jaar. Het is mooi dat hij die lijn heeft doorgetrokken en zich steeds weer heeft verbeterd.”

Ook ’IJzeren’ Rinus Israel (76) is erg te spreken over De Ligt. “Aan het begin van zijn carrière heeft hij toch wat fouten gemaakt. Denk maar aan Bulgarije-Nederland, maar ook bij Ajax. Daar heeft hij van geleerd. Matthijs is mentaal sterk, een heel stabiele speler. Ik denk dat de bondscoach heel gelukkig is met zo’n speler. Nee, dat weet ik wel zeker. Wat een mooie volgende club voor hem zou zijn? FC Barcelona lijkt me wel een aardige”, aldus de ex-speler van Feyenoord in De Telegraaf.

“Hij moet aan de bal wat behendiger worden”, zegt Israel. “Maar „Ik denk dat hij van het niveau Virgil van Dijk is. Al vind ik hem nu al beter. Matthijs heeft de juiste instelling en als ik op tv zijn interviews zie, denk ik dat hij met beide benen op de grond blijft staan. Hij is jong, een échte verdediger, goed in zijn passing en een groot talent.”