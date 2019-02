Mislukte overval op Stadsschouwburg: gemaskerde man dringt loketten binnen en eist kassa

Sint-Niklaas - Een gemaskerde en mogelijk gewapende man heeft afgelopen zaterdagavond een mislukte overval gepleegd op de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas. De gangster eiste aan de loketten de kassa, maar die was er niet. Daarna verdween hij spoorloos.

Terwijl zaterdagavond in de theaterzaal honderden mensen van een folkconcert genoten, drong een verdieping lager rond 21.30 uur een met een bivakmuts gemaskerde man de loketten binnen. Hij bedreigde de aanwezige kassierster en toonde daarbij mogelijk ook een wapen.

De gangster vroeg naar de kassa, maar die bleek niet aanwezig te zijn. Daarop liep de overvaller verder door de gangen van de schouwburg en kon de politie worden gealarmeerd. “Onze agenten zijn meteen na de oproep ter plaatse gegaan”, zegt woordvoerster Ellen Burm van de lokale politie van Sint-Niklaas. “Heel de schouwburg werd doorzocht tot op het dak. De overvaller kon niet meer worden aangetroffen. Het verder onderzoek in de zaak is in handen van het parket van Oost-Vlaanderen. Het publiek dat op het moment van de overal aanwezig was in de Stadsschouwburg voor de voorstelling heeft van de feiten niets gemerkt.”

Cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA) bekijkt ondertussen samen met het schepencollege of er extra veiligheidsmaatregelen kunnen genomen worden naar aanleiding van de overval. “We grijpen dit voorval aan om zowel op korte als op lange termijn de nodige stappen te zetten”, kondigt de schepen aan. “Niet alleen voor de Stadsschouwburg, maar ook voor alle andere openbare gebouwen. We zetten ook meer en meer in op een ‘cashloze’ werking van onze openbare diensten. Dat gaan we in de toekomst nog verder promoten. Zelfs al was de overval van afgelopen zaterdag gelukt, dan was er amper een buit geweest. Er zijn belachelijk weinig centen aanwezig in de Stadsschouwburg. Het gaat zelfs niet eens om honderden euro’s. Net zoals in alle andere openbare gebouwen valt er daar helemaal niets te rapen.”