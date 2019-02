‘Shitty Friend’: nieuwe campagne moedigt test op darmkanker aan

Met een campagne die oproept om ‘Shitty Friend’ te worden, wil vzw Stop Darmkanker de bevolking aansporen om zich te laten testen. Vanaf 51 jaar krijgt iedereen gratis een stoelgangtest tegen darmkanker toegestuurd van de Vlaamse overheid, maar niet iedereen laat zich testen. De Shitty Friend is een familielid, vriend of kennis die de Vlaming er elk jaar aan herinnert om toch een controle uit te voeren.

Een stoelgangtest helpt darmkanker vroegtijdig ontdekken. De testen zijn nodig, want elke dag sterven vijf Vlamingen aan de ziekte en zijn er zestien nieuwe diagnoses van darmkanker. Organisatie Stop Darmkanker stimuleert de bevolking daarom om de stoelgangtest te doen met de nieuwe ‘Shitty Friend’-campagne. Iedereen kan zich daarbij inschrijven om een vriend of familielid aan te sporen zich te laten testen op darmkanker.

Stop Darmkanker - Shitty Friend van Steven. Video: Het Nieuwsblad

Hoe vroeger een poliep ontdekt kan worden, hoe groter de kans op genezing. Zo heb je in een vroeg stadium 90 pct kans op genezing. De evolutie van poliep tot darmkanker is namelijk een traag proces: dat kan acht tot tien jaar duren.

Sinds 2013 worden alle mannen en vrouwen tussen 51 en 74 uitgenodigd met een brief en een test. Helaas laat slechts de helft zich ook effectief testen. De organisatie is zich ervan bewust dat het geen populair thema is, maar onderstreept dat de test je leven kan redden.

Ook enkele bekende Vlamingen doen al mee aan de actie en zijn dus Shitty Friend. Onder meer Kathleen Cools, Ruben Van Gucht en Goedele Liekens doen mee.

Bekijk hier de website van ‘Shitty Friend’.