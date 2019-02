Nieuwe tool: ontdek hier hoe je tot 240 euro kan besparen op je zichtrekening

Minister van Economie Kris Peeters (CD&V) lanceerde dinsdag een nieuwe online tool waarmee klanten kunnen nagaan wat de goedkoopste zichtrekening is voor hun behoeften. De tool werd ontwikkeld door de financiële toezichthouder FSMA en is te vinden op wikifin.be, de portaalsite die consumenten moet helpen bij hun financiële beslissingen.

Kris Peeters stelde de vergelijkingstool dinsdag voor samen met FSMA-voorzitter Jean-Paul Servais. “De tool sluit aan bij het Bankswitching-systeem, waarmee consumenten sinds vorig jaar vlot van bank kunnen veranderen”, zei Peeters.

De voorbije jaren werd het al eenvoudiger om van telefoonoperator en energieleverancier te veranderen. “Dat wordt nu ook zo in de financiële sector”, zegt Peeters. “Het loont om even rond te kijken vooraleer je beslist. Tot nu was het een onmogelijke opdracht om die kosten te vergelijken.”

De tool bevat informatie van 21 Belgische banken. Zij moeten de kosten van hun zichtrekeningen overmaken aan de FSMA zodat deze de site up-to-date kan houden. Uit de tool blijkt dat de kosten voor een zichtrekening aanzienlijk kunnen verschillen. Wij deden de test met enkele scenario’s.

1. Vooral klassiek bankieren?

Je gebruikt een bankkaart, maar betaalt net zo goed cash. Je regelt je bankzaken op papier.

(2 debetkaarten, 5 geldopnames per maand waarvan 3 aan geldautomaat van eigen bank, 4 papieren overschrijvingen per maand, rekeninguittreksels per post)

Argenta komt met 11,04 euro per jaar als de goedkoopste uit de bus met de Giro + rekening. Voor het duurste resultaat, de ING Lion Account, betaal je maar liefst 255,08 euro per jaar.

2. Vooral digitaal bankieren?

Je gebruikt een bankkaart en een kredietkaart, maar betaalt zelden cash. Je haalt tweemaal per jaar op reis vreemde valuta af en regelt je bankzaken digitaal.

(2 debetkaarten, 1 kredietkaart, 1 geldopname per maand aan geldautomaat van eigen bank, 2 geldopnames in vreemde valuta met kredietkaart per jaar, 6 elektronische overschrijvingen per maand, rekeninguittreksels digitaal)

Het Eco Pakket van Europabank is het goedkoopst: in dit scenario betaal je dan 8 euro per jaar. Heb je een Belfius Comfort Platinum-rekening, dan kosten dezelfde diensten je 214 euro of 26 keer zoveel.

3. En voor studenten?

Je betaalt vooral met je bankkaart, maar haalt ook af en toe geld uit de muur. Voor online aankopen gebruik je een prepaid kredietkaart.

(1 debetkaart, 3 geldopnames per maand waarvan 2 bij eigen bank, 1 prepaid kredietkaart, 4 elektronische overschrijvingen per maand, rekeninguittreksels digitaal)

Het kan gratis, blijkbaar. Zowel bij BNP Paribas als bij KBC betaal je voor deze diensten 0 euro per maand. Ook hier komt Belfius Comfort Platinum als duurste uit de bus: daar ben je 204 euro per jaar kwijt.

