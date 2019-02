OVERZICHT. Nieuwe topontmoeting tussen Kim Jong-un en Donald Trump: wat kunnen we verwachten?

Voor de tweede keer in nog geen jaar tijd ontmoeten de Amerikaanse president Donald Trump en Noord-Koreaans president Kim Jong-un elkaar. Dat gebeurt woensdag. Op het programma? De nucleaire wapens van Noord-Korea. Hoe de top er zal uitzien, lees je hier.

Waar? Trump en Jong-un zullen elkaar ontmoeten in Hanoi, in Vietnam. Dat werd op 8 februari bekendgemaakt. Trump neemt wellicht het vliegtuig vanuit Washington om daar te geraken, Kim Jong-un is intussen in Hanoi en nam de trein. Hij verblijft in hotel Melia, in hartje Hanoi.

Vietnam heeft zowel met de VS als met Noord-Korea goede relaties. Wellicht zullen de twee presidenten elkaar ontmoeten in het Government Guesthouse, een gebouw in koloniale stijl in het centrum van Hanoi.

Bovendien is Vietnam ook symbolisch belangrijk: mocht Noord-Korea ooit uit zijn isolement geraken, dan wordt het staatsmodel van Vietnam gezien als een mogelijk model waar Noord-Korea naartoe zou kunnen evolueren.

Bijkomend: de presidenten moeten geen protesten vrezen: demonstraties tegen de leiders worden niet toegelaten door Vietnam en journalisten die verslag zullen uitbrengen van de top, worden grondig gescreend.

De eerste ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un vond plaats op een eiland in Singapore.

Wanneer? De top duurt twee dagen: op 27 en 28 februari. Dat de top dan zou plaatsvinden, kondigde Trump aan tijdens zijn State of the Union op 5 februari. Woensdagavond zullen de twee elkaar ‘onder vier ogen’ zien, waarna een werkdiner volgt. Ook donderdag zijn er nog ontmoetingen.

Foto: Photo News

Wat is er gebeurd sinds de vorige top? Tijdens de eerste top zei Kim Jong-un zich te engageren voor denuclearisatie. Maar wat dat dan concreet betekent, werd nooit gezegd.

Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen hebben gezegd dat het onwaarschijnlijk lijkt dat Jong-un zijn wapenarsenaal echt zal afstaan, want “Noord-Korea gelooft dat die wapens cruciaal zijn voor het overleven van het regime.” Bovendien hebben VN-waarnemers gemeld dat Noord-Korea de voorbije maanden stappen heeft ondernomen om zijn wapens te verstoppen en te beschermen.

Noord-Korea zegt wel dat er meerdere lanceerbasissen en nucleaire testsites werden vernietigd, maar het heeft nog geen internationale waarnemers toegelaten om dat te verifiëren. Bovendien heeft het vernietigen van nucleaire testterreinen weinig waarde, aangezien Noord-Korea die niet echt meer nodig heeft: het land wéét intussen hoe het nucleaire wapens moet maken en hoe die werken. Er is geen indicatie dat er nog andere stappen werden ondernomen richting denuclearisatie.

Ook Amerikaanse vicepresident Mike Pence zei begin dit jaar nog dat het land nog geen concrete stappen had ondernomen om zijn nucleaire wapenprogramma te ontmantelen.

Anderzijds heeft een voormalige Amerikaanse inlichtingenofficier, die meehielp aan de eerste top, wel gezegd dat de tweede top nu wellicht productiever zal zijn dan de eerste, omdat Kim Jong-un vorig jaar gezegd heeft dat hij niet wilde dat zijn kinderen zouden leven met de schaduw van nucleaire wapens boven hun hoofd.

Foto: AP

Wat is de bedoeling van de topontmoeting nu? Er zal verder gepraat worden over het nucleaire wapenarsenaal van Noord-Korea. Tijdens de top in Singapore werd niet besproken hoe de denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland zou moeten gebeuren. Eveneens werd toen niks gezegd over een tegenprestatie daarvoor van de VS. Mogelijk komt dat bij deze top wél aan bod.

Zo wil Noord-Korea dat er een einde komt aan de economische sancties die door de VS en de Verenigde Naties werden opgelegd. Dat is voor Noord-Korea zelf het voornaamste doel van de top.

In de aanloop naar deze top hebben officials van beide kanten alleszins al meerdere vergaderingen met elkaar gehad.

Een mogelijke uitkomst van de top zou ook een vredesverklaring kunnen zijn tussen beide landen.

Zijn de VS en Noord-Korea dan in oorlog? In theorie wel. De Koreaanse oorlog kwam ten einde met een formele wapenstilstand, maar een vredesverdrag werd nooit ondertekend. De VS heeft trouwens nog steeds meer dan 23.000 militairen in Zuid-Korea, en regelmatig worden militaire oefeningen gehouden met Zuid-Koreaanse troepen.

Foto: AP

Waarom mag Noord-Korea geen nucleaire wapens hebben? Nucleaire bommen zijn de meest krachtige wapens ooit gemaakt. Op een paar uitzonderingen na, werd afgesproken dat er geen nieuwe staten mogen bijkomen die in staat zijn nucleaire wapens te maken. Noord-Korea heeft op dat vlak internationale wetten en verdragen verbroken door toch een nucleair wapenarsenaal te ontwikkelen. En behalve de vrees dat het land die wapens ooit eens echt zal gebruiken, wordt Noord-Korea ook als gevaarlijk beschouwd omdat het de technologie om dergelijke wapens te maken kan verkopen aan andere staten. Of de wapens zouden in verkeerde handen kunnen komen als het dictatoriale regime van Noord-Korea zou vallen. Bovendien kan het bezit en de ontwikkeling van eigen nucleaire wapens van Noord-Korea andere landen ertoe aanzetten dat ook te doen.

Noord-Korea heeft in het verleden ook al meerdere keren gezegd dat het geen schrik heeft om de wapens ook écht te gebruiken. Vooral Japan en Zuid-Korea maken zich daar zorgen over. Maar Kim Jong-un liet zich ook al ontvallen dat zijn wapens zelfs Amerika kunnen bereiken.