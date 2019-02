Aantal meldingen van vriendschapsfraude verdubbeld

Brussel - Sinds minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) eind november een campagne lanceerde tegen vriendschapsfraude, is het aantal meldingen daarvan verdubbeld. Intussen zijn het er zowat 118 per maand, terwijl het er voor de start van de campagne iets minder dan 60 waren. In de praktijk blijft het moeilijk om daders te vervolgen, maar “dankzij alle meldingen krijgen we alleszins een beter zicht op de problematiek”, zegt Peeters.

Bij vriendschapsfraude proberen fraudeurs via het internet het vertrouwen te winnen van goedgelovige mensen die op zoek zijn naar een luisterend oor of een partner. Daarna troggelen ze geld af. In 2018 maakten alle vriendschapsfraudeurs samen zo 5,4 miljoen euro buit.

Vriendschapsfraudeurs opereren vaak vanuit het buitenland en doen er alles aan om hun echte identiteit te verbergen, wat identificatie en vervolging bijzonder moeilijk maakt. Minister van Consumentenzaken Kris Peeters wil daarom inzetten op sensibilisering. Eind november lanceerde hij een campagne op radio, sociale media en de website www.temooiomwaartezijn.be. Daarop kunnen mensen informatie vinden over hoe vriendschapsfraude te herkennen, en staan er ook tips over wat ze kunnen doen als ze het slachtoffer zijn geworden. De campagne gaat hand in hand met het meldpunt.belgie.be, een website waar slachtoffers van allerlei vormen van fraude, misleiding en oplichting kunnen melden aan de bevoegde diensten.

Campagne werkt, vindt Peeters

Volgens het kabinet-Peeters werpt de campagne haar vruchten af. Het aantal meldingen van vriendschapsfraude is verdubbeld van 58 naar 118 per maand. Bovendien heeft de campagne 880.000 Belgen bereikt. “Het blijkt in de praktijk zeer moeilijk te zijn om daders van vriendschapsfraude te vervolgen, maar dankzij alle meldingen krijgen we alleszins een beter zicht op de problematiek. Dat kan ons helpen om vriendschapsfraude in de toekomst verder aan te pakken”, reageert Peeters.

De meeste slachtoffers van vriendschapsfraude krijgen ermee te maken op datingwebsites of -apps. Daarna volgen sociale media en e-mail. In heel 2018 ontving het meldpunt 637 meldingen van vriendschapsfraude. In 466 gevallen werd er effectief betaald, al gaat het om zeer uiteenlopende bedragen: het hoogste bedrag was 500.000 euro, het laagste 5 euro. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal fraudegevallen een stuk hoger. Bij online fraude is er altijd een groot ‘dark number’ van gevallen die niet aangegeven worden.