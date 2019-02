Drie olympische doelpunten in één seizoen: indrukwekkend... of net niet in dit geval?

Een olympisch doelpunt scoren, is niet vanzelfsprekend. Rechtstreeks scoren met een corner doe je dan ook niet zomaar. Tenzij je Charlie Mulgrew heet. De Schotse verdediger van de Blackburn Rovers trof dit seizoen al drie keer raak met een hoekschop. Straf, zou je normaal gezien denken. Maar bij de voorzetten van Mulgrew gaan de doelmannen en verdedigers van de tegenstander nooit écht vrijuit...

.@Charlie_Mulgrew has scored directly from a corner three times this season! ??#EFL | #Rovers pic.twitter.com/VgzxnjgwrU