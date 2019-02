“Theresa May zal voorstellen Brexit zonder akkoord uit te sluiten”

De Britse premier Theresa May zal dinsdagmiddag in het Lagerhuis voorstellen om een harde Brexit zonder echtscheidingsakkoord met de Europese Unie uit te sluiten. Dat schrijven de tabloids The Sun en The Daily Mail. May hoopt zo de toenemende rebellie binnen eigen rangen in de kiem te smoren.

Dinsdag maakten drie leden van de regering van May duidelijk dat ze opstappen indien May blijft weigeren om een ongeordend vertrek uit de Europese Unie uit te sluiten.

Het gaat om de staatssecretarissen Richard Harrington (Industrie), Margot James (Digitaal beleid) en Claire Perry (Energie). Ze eisen dat May belooft om de onderhandelingen met de Europese Unie te verlengen, indien ze niet tijdig een echtscheidingsakkoord door het Britse parlement kan loodsen.

“Dit engagement zou met opluchting onthaald worden door een grote meerderheid van de parlementsleden, bedrijven en hun werknemers”, schrijven de staatssecretarissen dinsdag in The Daily Mail. Komt die belofte er deze week niet, dan achten de drie het “in het nationale belang” om op te stappen en aan te sluiten bij “een front dat May wil dwingen om de Brexit uit te stellen”.

Druk verhoogd

De nieuwe rebellie verhoogde enkel maar de nu al torenhoge druk op May. Zij riep dinsdagochtend haar regering bijeen om zich te beraden over de marsrichting van de Brexit. Nadien zal ze het parlement toespreken. Volgens The Sun en The Daily Mail heeft ze binnenskamers voorgesteld om een vertrek uit de Europese Unie zonder akkoord formeel uit te sluiten. Daardoor zou de Brexit, nu voorzien voor 29 maart, enkele weken of zelfs maanden worden uitgesteld. Die optie had May tot voorheen steeds van de hand gewezen.

Een woordvoerder van de Britse regering wenste dinsdagochtend niet te reageren op de berichtgeving. Toch meldt The Daily Mail dat er voor May geen ontkomen meer aan is, gezien de steeds toenemende druk om een Brexit zonder akkoord uit te sluiten. Volgens de krant zouden liefst vijftien regeringsleden eraan denken om op te stappen om een chaotische brexit te vermijden. Eerder gaven ook drie vooraanstaande regeringsleden, namelijk Greg Clark, Amber Rudd en David Gauke, al aan dat ze hun steun voor May opzeggen indien er niet snel een doorbraak volgt.

Tweede referendum

May vermijdt zo ook dat de regie over de Brexit haar helemaal ontnomen wordt. Het Britse parlement zou zich woensdag namelijk buigen over een amendement van het socialistische oppositielid Yvette Cooper en haar conservatieve collega Oliver Letwin, dat indien goedgekeurd de Brexit op de langere baan zou geschoven hebben indien er tegen 13 maart geen echtscheidingsakkoord zou zijn goedgekeurd.

Daarnaast maakte oppositieleider en Labour-voorzitter Jeremy Corbyn maandag duidelijk dat hij nu plots toch een tweede referendum over de Brexit ondersteunt, een optie waarachter hij zich tot dan nooit publiekelijk had geschaard. Dinsdag verduidelijkte Labour bovendien dat de keuze om in de EU te blijven een van de opties zou moeten zijn waarvoor kiezers zich tijdens zo”n tweede referendum zouden mogen uitspreken. De kans dat het tweede referendum er komt, blijft echter erg klein.

“Rationele oplossing”

May sprak maandag al met Europees president Donald Tusk over een mogelijk uitstel van de Brexit, dat hij “de enige rationele oplossing” noemde. Na afloop bleef May echter weigeren om een verlenging van de onderhandelingen publiekelijk als optie te erkennen, omdat het volgens haar het probleem niet oplost.

May hoopt nog steeds dat de Europese Unie aanpassingen wil doen aan het bestaande echtscheidingsakkoord, dat midden januari door een overweldigende meerderheid in het parlement is afgewezen. Het voorbije weekeinde beloofde ze dat het Britse parlement ten laatste tegen 12 maart over een nieuw akkoord zal mogen stemmen.