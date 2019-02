Antoine Griezmann in een spelletje ‘Wie is de beste?’: "Frenkie De Jong is de beste tegen wie ik gespeeld heb"

In een interview met Oh my Goal heeft de Franse aanvaller Antoine Griezmann opvallend toegegeven dat de Nederlander Frenkie de Jong de beste speler is waar hij ooit tegenover stond. “Ik probeer steeds druk op hem te zetten, maar dat lukt me nooit”, geeft Griezmann toe.

Verder deelde de Franse aanvaller van Atlético Madrid nog pluimen uit aan ploeggenoot Diego Costa, verdediger Pepe, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo.

Bekijk de video hier

"Cristiano Ronaldo and Lionel Messi are the best players of all time!"



Our exclusive interview "The Best" with Antoine Griezmann! pic.twitter.com/PKPiKimk5w