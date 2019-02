Experts hebben “logische verklaring voor groen stopsein na treinramp”

Op dit televisiebeeld is te zien hoe het licht op groen stond terwijl het spoor nog versperd was door het treinwrak. Foto: RTBF.

Er is een logische verklaring voor het feit dat het stopsein vijf dagen na de treinramp in Buizingen op groen stond, hoewel de verongelukte treinen nog op het spoor stonden. Dat hebben de gerechtelijke experts dinsdag verklaard op het proces over de treinramp. Volgens de experts was het sein immers op groen gezet omdat de plaats van het ongeval door de onderzoeksrechter was vrijgegeven en het opruimen van de verongelukte treinen kon beginnen.

Vorige week had de verdediging van de treinbestuurder de experts geconfronteerd met een beeld uit een televisiejournaal van 20 februari 2010 waarop te zien was dat een stoplicht op het spoor waarop de ramp had plaatsgevonden, op groen stond.

“Op dat spoor staat een trein en volgens u zou dat stoplicht dus automatisch op rood moeten staan”, zei meester Antoine Chomé, advocaat van de treinbestuurder toen. “Hoe legt u dan uit dat dit stoplicht op groen staat?”

Het antwoord kwam dinsdag, nadat de experts enig opzoekwerk hadden gedaan.

“Wat daar te zien is, heeft niets te maken met het ongeval”, klonk het. “Die beelden zijn gemaakt op 20 februari, nadat de plaats van het ongeval was vrijgegeven. Infrabel heeft die dag enkele aangekondigde werken uitgevoerd en uit de gegevens van de verschillende registratiesystemen blijkt dat het sein een tijdlang op groen heeft gestaan, vervolgens op dubbel geel stond en tenslotte op rood. Die registratiegegevens komen overeen met de beelden uit het journaal, vermoedelijk zijn die gefilmd toen het sein op groen stond en op een moment dat dat ook zo is geregistreerd.”