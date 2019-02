KBVB en Sun Reizen vrijgesproken in dossier Devillage-camping

Brussel - Het Brusselse hof van beroep heeft dinsdag de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en Sun Reizen vrijgesproken in het proces over camping Devillage in Brazilië, waar Belgische supporters tijdens het WK voetbal 2014 logeerden.

Alles draait om de camping in Rio waar de supporters van de Rode Duivels verbleven tijdens het WK voetbal in Brazilië. Volgens de supporters en de consumentenorganisatie Test-Aankoop was de accommodatie op de camping een pak minder luxueus dan de supporters was beloofd. “Een gebrek aan sanitair, wansmakelijk voedsel, geen stroom en geen wifi”, luidde de grootste bezwaren. De camping zou bovendien illegaal geweest zijn.

De Brusselse correctionele rechtbank had de KBVB en Sun Reizen in eerste aanleg nog veroordeeld tot boetes van 3.000 euro omdat ze zich lichtzinnig en onvoorzichtig zouden gedragen hebben bij de organisatie van de camping maar het hof van beroep is het daar niet mee eens. Over de Devillage-camping loopt ook nog een proces voor de burgerlijke rechtbank van eerste aanleg in Brussel.