Zwaargewonde bij frontale botsing tussen fietsers in Berchem

Antwerpen / Berchem - In het Antwerpse district Berchem is maandag een man zwaargewond geraakt bij een botsing tussen twee fietsers op de Posthofbrug. Dat meldt de lokale politie dinsdag. De man probeerde een andere fietser en een voetganger met een kruiwagen in te halen, maar kwam daarbij frontaal in aanrijding met een fietser die uit de tegenovergestelde richting kwam aangereden.

De tegenligger had volgens de politie behoorlijk wat snelheid omdat hij van de brug naar beneden aan het rijden was. Beide fietsers vielen op de grond, maar de inhalende fietser was er het ergst aan toe omdat hij hard op zijn hoofd terechtkwam en geen helm droeg. Hij verloor het bewustzijn en werd met ernstige verwondingen afgevoerd.