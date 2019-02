Liever fysica dan Nederlands: een derde minder studenten in taalopleiding

De voorbije zes jaar is het aantal studenten ­Nederlands met een derde gedaald, onder invloed van de verhoogde aandacht die gaat naar wetenschappen. Een probleem dat onderwijs­minister Hilde Crevits (CD&V) wil opnemen met haar collega’s in Nederland, maar ze wijst er wel op dat studenten vrij zijn om te studeren wat ze willen.

Een pasklaar antwoord voor de spectaculaire daling hebben ze niet. Nochtans worden de universiteiten allemaal met dezelfde trend geconfronteerd: minder en minder studenten schrijven zich in voor een opleiding Nederlands. Aan de KU Leuven waren er vijf jaar geleden nog 146, in het huidige academiejaar nog 107. In Gent schreven zich dit academiejaar 82 studenten in tegenover 107 vijf jaar geleden. En ook aan de Universiteit Antwerpen zijn er ongeveer een derde minder studenten dan vijf jaar geleden. Nederlands is overigens geen uitzondering. In heel het Vlaamse hoger onderwijs waren er dit jaar nog 3.055 studenten in een opleiding taal- en letterkunde. In 2012-2013 waren dat er nog 4.193.

Jarenlang waren wetenschap en techniek, de zogenaamde STEM-opleidingen (Science, Technology, Engineering en Mathematics), het zorgenkind van het Vlaamse onderwijs. De doorgedreven inspanningen die daarvoor zijn gedaan, worden nu als mogelijke verklaring gegeven voor de teloorgang van het Nederlands als studierichting. “De arbeidsmarkt heeft ook nood aan meer technische profielen”, zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “En in tijden van economische bloei is er minder interesse voor taalrichtingen.” Ze wijst erop dat “studenten de vrijheid ­hebben om zelf een studierichting te kiezen”. Maar talen helemaal laten schieten wil de minister ook niet.

Ondergewaardeerd

Crevits zegt de problematiek te zullen bespreken met haar collega’s in Nederland. Onze noorderburen zitten in hetzelfde schuitje. De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) doekte vorig jaar haar opleiding neerlandistiek zelfs op omdat er nog maar vijf eerstejaars zich hadden ingeschreven.

De Gentse professor Nederlandse letterkunde Yves T’sjoen trok in opiniestukken al meermaals aan de alarmbel, maar vond daarbij geen gehoor, “noch in de politiek, noch bij de onderwijs­koepels”. Het Katholiek ­Onderwijs besliste zelfs om vanaf volgend schooljaar in het eerste middelbaar een uur minder Nederlands te geven, tot grote ergernis van onder meer N-VA. “In het algemeen wordt er zeer meewarig gedaan over correcte spelling of grammatica”, zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls. “Als we het Nederlands onderwaarderen, hoeven we niet verwonderd te zijn dat minder jongeren zich aangesproken voelen om zich in taal te verdiepen.”

“Maar we moeten de hand ook in eigen boezem steken”, zegt T’sjoen. “We zouden meer inspanningen kunnen doen om studenten te werven en Nederlands in een moderner jasje te steken. Alleen merk ik daarvoor zelfs bij mijn collega’s weinig reactie.”